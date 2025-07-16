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 | Baran Aksoy

Bursa'da bir okulda 39 öğrenci LGS’de tam puan aldı iddiası! DMM'den açıklama geldi

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, “Bursa Mahmut Celalettin Ökten İmam Hatip Ortaokulu’ndan 39 öğrencinin 2025 LGS’de 500 tam puan aldıı" iddiasını yalanladı.

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Bursa'da bir okulda 39 öğrenci LGS’de tam puan aldı iddiası! DMM'den açıklama geldi
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
16.07.2025
saat ikonu 12:06
|
GÜNCELLEME:
16.07.2025
saat ikonu 12:10

İletişim Başkanlığı'na bağlı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden (DMM) “Bursa Mahmut Celalettin Ökten İmam Hatip Ortaokulu’ndan 39 öğrencinin 2025 ’de 500 tam puan aldı" iddiasına ilişkin bir açıklama yayımladı.

"İDDİA TAMAMEN ASILSIZDIR"

DMM'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Bazı sosyal medya mecralarında, “Bursa Mahmut Celalettin Ökten İmam Hatip Ortaokulu’ndan 39 öğrencinin 2025 LGS’de 500 tam puan aldığı” yönündeki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Bu iddialar üzerinden yanıltılmakta ve Millî Eğitim Bakanlığımız haksız bir şekilde hedef alınmaya çalışılmaktadır

Doğrusu; Bursa il genelinde 17 farklı okuldan toplam 20 2025 LGS’de 500 tam puan almıştır. Bu öğrencilerin yalnızca 2’si imam hatip ortaokulu mezunudur. Dolayısıyla söz konusu okuldan 39 öğrencinin 500 tam puan aldığı yönündeki iddia tamamen asılsızdır.

Bursa'da bir okulda 39 öğrenci LGS’de tam puan aldı iddiası! DMM'den açıklama geldi

İddiada adı geçen okulun sosyal medya paylaşımında, Türkiye genelinde 500 tam puan alan tüm imam hatip ortaokulu öğrencileri tebrik edilmiş olup, paylaşımda sadece kendi okullarına ilişkin böyle bir başarı beyanı yapılmamıştır. Bu durum, paylaşımların çarpıtıldığını ve kasıtlı şekilde yanlış algı oluşturulmaya çalışıldığını ortaya koymaktadır.

"YAPILAN RESMÎ AÇIKLAMALAR DİKKATE ALINMALIDIR"

Eğitim gibi hassas bir alanda, özellikle öğrencilerimizin emeğine gölge düşürecek, kamuoyunu yanıltacak bu tür asılsız iddialara itibar edilmemesi büyük önem taşımaktadır. Gerçek dışı içeriklerle toplumda güvensizlik oluşturmak isteyen çevrelere karşı dikkatli olunmalı, yalnızca Millî Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan resmî açıklamalar dikkate alınmalıdır"

https://x.com/dmmiletisim/status/1945397456960938088/history

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#milli eğitim bakanlığı
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#Asilisizlik
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