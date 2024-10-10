Bursa'da dehşete düşüren anlar! 5 aracı biçti! Ortalık savaş alanına döndü

10 Ekim 2024 11:28 - Güncelleme : 10 Ekim 2024 11:39

Bursa’da meydana gelen feci kazada kontrol çıkan otomobil 5 aracı biçti. Kameralara saniye saniye yansıyan olayda araç sürücüsü ağır yaralandı.

Dehşete düşüren kaza​ Bursa​'da meydana geldi. Sinan A., idaresindeki otomobil​ seyir halindeyken bir anda yoldan çıktı. Sürücünün kontrolünden çıkan araç önündeki 5 araca çarptı. Araçlarla çarparak durabilen otomobilin sürücü ağır yaralandı. Çevredekiler kaza sonrası hemen 112​ ekiplerine ulaştı.

KAZA ANI KAMERALARA SANİYE SANİYE YANSIDI

Bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince olay yerinde tedavisi yapılan Sinan A., Bursa Uludağ Üniversitesi Hastanesine sevk edilirken, kaza anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Ağır yaralanan sürücünün tedavisi devam ediyor.