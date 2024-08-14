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Bursa'da dehşete düşüren gürültü kavgası! 8 kişi pala ve sopalarla saldırdı

Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
14 Ağustos 2024 10:39 - Güncelleme : 14 Ağustos 2024 10:58

Bursa'da dehşete düşüren anlar yaşandı. Sokak arasında gürültü yapan gençleri uyaran kişi, 8 kişi tarafından pala ve sopalarla ölümüne dövüldü. O anlar saniye saniye kameraya yansıdı.

Bursa'da meydana gelen gürültü kavgası izleyenleri şoke etti. Sokak arasında gürültü yapan gençleri uyaran kişi, 8 kişi ile bir anda tartışmaya başladı.

PALA VE SOPALI SALDIRI

Kısa sürede büyüyen tartışma sonrası dışarı çıkan adam büyük şok yaşadı. 8 gencin pala ve sopalı saldırısına uğrayan ve kendini savunmaya çalışan adam kesici aletle aldığı darbe sonrası ayağından yaralandı.

Bursa'da dehşete düşüren gürültü kavgası! 8 kişi pala ve sopalarla saldırdı - 1. Resim

DEHŞET ANLARI SANİYE SANİYE GÖRÜNTÜLENDİ

Mahalle sakinlerinin araya girmesiyle yatıştırılan olay kameralara saniye saniye yansıdı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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