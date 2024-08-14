Bursa'da dehşete düşüren gürültü kavgası! 8 kişi pala ve sopalarla saldırdı
Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
14 Ağustos 2024 10:39 - Güncelleme : 14 Ağustos 2024 10:58
Bursa'da dehşete düşüren anlar yaşandı. Sokak arasında gürültü yapan gençleri uyaran kişi, 8 kişi tarafından pala ve sopalarla ölümüne dövüldü. O anlar saniye saniye kameraya yansıdı.
Bursa'da meydana gelen gürültü kavgası izleyenleri şoke etti. Sokak arasında gürültü yapan gençleri uyaran kişi, 8 kişi ile bir anda tartışmaya başladı.
PALA VE SOPALI SALDIRI
Kısa sürede büyüyen tartışma sonrası dışarı çıkan adam büyük şok yaşadı. 8 gencin pala ve sopalı saldırısına uğrayan ve kendini savunmaya çalışan adam kesici aletle aldığı darbe sonrası ayağından yaralandı.
DEHŞET ANLARI SANİYE SANİYE GÖRÜNTÜLENDİ
Mahalle sakinlerinin araya girmesiyle yatıştırılan olay kameralara saniye saniye yansıdı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı