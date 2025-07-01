Bursa'da deprem! Peş peşe sallandı! Kandilli ve AFAD'dan açıklama

Bursa'nın Gemlik ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti. Sarsıntının ardından Kandilli verilerine göre 4.4 büyüklüğünde bir deprem daha gerçekleşti. Deprem İstanbul'da da hissedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı verilerine göre Bursa'da 11.47 sıralarında bir deprem meydana geldi.

Depremin büyüklüğü 3.9 olarak duyuruldu. Depremin derinliği ise 9.82 km olarak ölçüldü.

https://x.com/DepremDairesi/status/1939972065576075590

KANDİLLİ 4.0 OLARAK DUYURDU

Kandilli Rasathanesi Bursa'nın Gemlik ilçesinde meydana gelen depremin büyüklüğünü 4.0 olarak duyurdu.

https://x.com/Kandilli_info/status/1939972754465243613

PEŞ PEŞE DEPREMLER

Bursa'da meydana gelen 3.9 büyüklüğündeki depremin ardından bir deprem daha yaşandı. AFAD depremin büyüklüğü 4.2 olarak duyururken Kandilli Rasathanesi 4.4 olarak açıkladı.

https://x.com/Kandilli_info/status/1939990124751708182

AFAD SON DEPREMLER...

KANDİLLİ SON DEPREMLER...