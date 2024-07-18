Bursa'da deprem oldu! AFAD'dan açıklama geldi
Editör: Banu İriç / Kaynak: tgrthaber.com
18 Temmuz 2024 20:38 - Güncelleme : 18 Temmuz 2024 20:44
Son dakika deprem haberi... Bursa merkezli bir deprem meydana geldi. Nilüfer ilçesi merkezüssü sarsıntıyı hissedenler sosyal medyadan paylaşım yaptı. AFAD'dan depreme ilişkin açıklama geldi.
AFAD'dan yapılan açıklamaya göre Nilüfer merkezli Bursa'da 20.29'da 3.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntıyı hisseden vatandaşlar hissettiklerine dair sosyal medyada paylaşım yaptı. Depremin derinliği 7 kilometre olarak kayıtlara geçti.
Kandilli Rasathanesi'ne göre 4.8 km derinlikteki depremin büyüklüğü 3.2 olarak bildirildi.
Kaynak: tgrthaber.com