Bursa'da düğün konvoyunda zincirleme kaza: Ortalık karıştı, birbirlerine girdiler
Editör: Murat Makas / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
28 Temmuz 2024 15:19 - Güncelleme : 28 Temmuz 2024 15:23
Bursa’da düğün konvoyu zincirleme kaza yaptıktan sonra ortalık karıştı. Bir motosikletli düğün konvoyunun önüne çıkınca kazaya sebep oldu. Düğün sahipleri motosikletliye saldırdı.
Bursa’nın Osmangazi ilçesi Demirtaş Mahallesinde düğün konvoyunda zincirleme kaza meydana geldi.
MOTOSİKLETLİYE SALDIRDILAR
Gelini alıp düğün salonuna doğru konvoy eşliğinde ilerleyen kalabalık, iddialara göre motosikletlinin bir anda önlerine çıkması üzerine ani fren yaptı. 3-4 aracın bir birine çarptığı kaza sonrası, bazı araçlar yürüyemez hale geldi. Yaşanan kaza sonrası trafik kitlenirken, düğün sahipleri motosikletliye saldırdı.
DÜĞÜNCÜLER KENDİ ARASINDA KAVGAYA BAŞLADI
Vatandaşların araya girmesiyle kavga büyümeden sonlandı. Motosikletli ile düğün sahiplerinin kavgası bitti derken, bu sefer de düğüncüler kendi arasında kavgaya tutuştu. Bir birlerine laf söyleyen iki genci ise yine araya giren yakınları ayırdı.
Kaza sebebiyle uzun süre trafiğe kapalı kalan yol, polis ekiplerinin gelmesiyle trafiğe açıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı