Bursa'da düğün konvoyunda zincirleme kaza: Ortalık karıştı, birbirlerine girdiler

28 Temmuz 2024 15:19 - Güncelleme : 28 Temmuz 2024 15:23

Van'da çobanların hayvan otlatma kavgası faciayla sonuçlandı: Ölü ve yaralılar var!

Van'da çobanların hayvan otlatma kavgası faciayla sonuçlandı: Ölü ve yaralılar var!

Bursa’nın Osmangazi ilçesi Demirtaş Mahallesinde düğün konvoyunda zincirleme kaza meydana geldi.

MOTOSİKLETLİYE SALDIRDILAR

Gelini alıp düğün salonuna doğru konvoy eşliğinde ilerleyen kalabalık, iddialara göre motosikletlinin bir anda önlerine çıkması üzerine ani fren yaptı. 3-4 aracın bir birine çarptığı kaza sonrası, bazı araçlar yürüyemez hale geldi. Yaşanan kaza sonrası trafik kitlenirken, düğün sahipleri motosikletliye saldırdı.

DÜĞÜNCÜLER KENDİ ARASINDA KAVGAYA BAŞLADI

Vatandaşların araya girmesiyle kavga büyümeden sonlandı. Motosikletli ile düğün sahiplerinin kavgası bitti derken, bu sefer de düğüncüler kendi arasında kavgaya tutuştu. Bir birlerine laf söyleyen iki genci ise yine araya giren yakınları ayırdı.

Kaza sebebiyle uzun süre trafiğe kapalı kalan yol, polis ekiplerinin gelmesiyle trafiğe açıldı.