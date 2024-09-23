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Son dakika! Bursa'da eğitim uçağı düştü: 2 pilot hayatını kaybetti

Editör: Özge Sönmez / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
23 Eylül 2024 09:34 - Güncelleme : 23 Eylül 2024 09:52

Son dakika haberi: Bursa'nın Yenişehir ilçesinde eğitim uçağı düştü. Yenişehir Havalimanı apron kısmında yaşanan kazada 2 pilot hayatını kaybetti.

Bursa Valiliği'nden yapılan açıklamada, Yenişehir Havalimanı apron kısmında sabah 08.10 sıralarında meydana gelen kazada, özel bir uçuş okuluna ait eğitim uçağının düştüğü bildirildi.Son dakika! Bursa'da eğitim uçağı düştü: 2 pilot hayatını kaybetti - 1. Resim

KAZADA 2 PİLOT​ HAYATINI KAYBETTİ 

Kazada 2 pilotun hayatını kaybettiği, olay yerine ambulans, itfaiye ve arama kurtarma ekibi sevk edildiği öğrenildi.
Olayla ilgili idari soruşturma başlatıldı.

Son dakika! Bursa'da eğitim uçağı düştü: 2 pilot hayatını kaybetti - 1. Resim

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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