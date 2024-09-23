Son dakika! Bursa'da eğitim uçağı düştü: 2 pilot hayatını kaybetti

23 Eylül 2024 09:34 - Güncelleme : 23 Eylül 2024 09:52

Son dakika haberi: Bursa'nın Yenişehir ilçesinde eğitim uçağı düştü. Yenişehir Havalimanı apron kısmında yaşanan kazada 2 pilot hayatını kaybetti.

Bursa Valiliği'nden yapılan açıklamada, Yenişehir Havalimanı apron kısmında sabah 08.10 sıralarında meydana gelen kazada, özel bir uçuş okuluna ait eğitim uçağının düştüğü bildirildi.

KAZADA 2 PİLOT​ HAYATINI KAYBETTİ

Kazada 2 pilotun hayatını kaybettiği, olay yerine ambulans, itfaiye ve arama kurtarma ekibi sevk edildiği öğrenildi.

Olayla ilgili idari soruşturma başlatıldı.