Bursa'da esnafa çöken 'Çetkinler' çetesi çökertildi: 17 şüpheli tutuklandı

Bursa'da "Çetkinler" çetesi olarak bilinen silahlı suç örgütü çökertildi. Yaklaşık 4 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından ekipler, Bursa Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla operasyon başlattı.

ESNAFIN BELALISI OLDULAR

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü soruşturmada, örgütün esnafları kendi mekanlarına çağırıp kapıları kilitleterek sopalarla darbettiği, eğlence mekanlarına kalabalık gruplarla baskın yaptığı, Nilüfer ilçesindeki bir inşaat alanında site kameralarını kırıp çalışanları dövdüğü ve bazı dairelere el koyarak usulsüz satışlarla vatandaşları mağdur ettiği tespit edildi.

ÇETKİNLER ÇETESİNE ŞAFAK OPERASYONU

Örgüt elebaşı B.Ç'nin de aralarında bulunduğu 19 şüpheli düzenlenen şafak operasyonuyla gözaltına alındı. Dosya kapsamındaki 3 şüphelinin ise cezaevinde olduğu öğrenildi.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 3 ruhsatsız tabanca, 24 fişek ve 2 kesici-delici alet ele geçirildi.

17 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.G, M.Ü, C.B, M.C, M.E.S adlı 5 kişi adli kontrolle serbest bırakılırken; örgüt lideri Bülent Ç. ile birlikte Z.Ü, R.B, Ö.Ö, A.G, O.Ç, M.Ç, M.G, İ.K, B.V, A.Y, Ö.Ş, M.Ş, A.K, F.Ç, F.K, R.Ö olmak üzere 17 kişi tutuklandı.