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 | Onur Kaya

Bursa'da esnafa çöken 'Çetkinler' çetesi çökertildi: 17 şüpheli tutuklandı

Bursa'da darp ve tehdit yoluyla esnafın iş yerlerine el koymaya çalışan 'Çetkin' isimli silahlı suç örgütü çökertildi. Örgüt lideri Bülent Ç.'nin de aralarında olduğu 17 şüpheli tutuklandı.

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KAYNAK:
AA, İHA
|
GİRİŞ:
23.07.2025
saat ikonu 01:19
|
GÜNCELLEME:
23.07.2025
saat ikonu 01:28

'da "Çetkinler" çetesi olarak bilinen çökertildi. Yaklaşık 4 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından ekipler, Bursa Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla operasyon başlattı.

ESNAFIN BELALISI OLDULAR

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü soruşturmada, örgütün esnafları kendi mekanlarına çağırıp kapıları kilitleterek sopalarla darbettiği, eğlence mekanlarına kalabalık gruplarla baskın yaptığı, Nilüfer ilçesindeki bir inşaat alanında site kameralarını kırıp çalışanları dövdüğü ve bazı dairelere el koyarak usulsüz satışlarla vatandaşları mağdur ettiği tespit edildi.

Bursa'da esnafa çöken 'Çetkinler' çetesi çökertildi: 17 şüpheli tutuklandı

ÇETKİNLER ÇETESİNE ŞAFAK OPERASYONU

Örgüt elebaşı B.Ç'nin de aralarında bulunduğu 19 şüpheli düzenlenen şafak operasyonuyla gözaltına alındı. Dosya kapsamındaki 3 şüphelinin ise cezaevinde olduğu öğrenildi.

Bursa'da esnafa çöken 'Çetkinler' çetesi çökertildi: 17 şüpheli tutuklandı

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 3 ruhsatsız tabanca, 24 fişek ve 2 kesici-delici alet ele geçirildi.

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17 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.G, M.Ü, C.B, M.C, M.E.S adlı 5 kişi adli kontrolle serbest bırakılırken; örgüt lideri Bülent Ç. ile birlikte Z.Ü, R.B, Ö.Ö, A.G, O.Ç, M.Ç, M.G, İ.K, B.V, A.Y, Ö.Ş, M.Ş, A.K, F.Ç, F.K, R.Ö olmak üzere 17 kişi tutuklandı.

ETİKETLER
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