Bursa'da faciadan dönüldü: Hareket eden kamyona atlayarak el frenini çekti
Editör: Merve Yaz / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
16 Ekim 2024 13:56 - Güncelleme : 16 Ekim 2024 14:23
Bursa'da el freni çekilmeyen kamyon hareket etmeye başladı. Durumu gören bir kişi, hareket eden kamyona binerek el frenini çekti. Faciadan dönülen anlar kameralar tarafından görüntülendi.
Olay, merkez Osmangazi ilçesi Koğukçınar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mal indirmek için sokağa gelen kamyon sürücüsü el frenini çekmeyi unuttu.
DURUMA EL ATTI
Kısa süre sonra hareket eden kamyonu gören vatandaşlar, duruma el attı.
Duyarlı bir vatandaş ise kamyonun kapısını açarak el frenini çekti.
Facianın eşiğinden dönülen anlar, bir iş yerinin güvenlik kamerası ile görüntülendi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı