Bursa'da faciadan dönüldü: Hareket eden kamyona atlayarak el frenini çekti

Editör: Merve Yaz / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

16 Ekim 2024 13:56 - Güncelleme : 16 Ekim 2024 14:23

Bursa'da el freni çekilmeyen kamyon hareket etmeye başladı. Durumu gören bir kişi, hareket eden kamyona binerek el frenini çekti. Faciadan dönülen anlar kameralar tarafından görüntülendi.