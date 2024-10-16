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Bursa'da faciadan dönüldü: Hareket eden kamyona atlayarak el frenini çekti

Editör: Merve Yaz / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
16 Ekim 2024 13:56 - Güncelleme : 16 Ekim 2024 14:23

Bursa'da el freni çekilmeyen kamyon hareket etmeye başladı. Durumu gören bir kişi, hareket eden kamyona binerek el frenini çekti. Faciadan dönülen anlar kameralar tarafından görüntülendi.

Olay, merkez Osmangazi​ ilçesi Koğukçınar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mal indirmek için sokağa gelen kamyon​ sürücüsü el frenini çekmeyi unuttu. 

Bursa'da faciadan dönüldü: Hareket eden kamyona atlayarak el frenini çekti - 1. Resim

DURUMA EL ATTI

Kısa süre sonra hareket eden kamyonu gören vatandaşlar, duruma el attı.

Bursa'da faciadan dönüldü: Hareket eden kamyona atlayarak el frenini çekti - 2. Resim

 Duyarlı bir vatandaş ise kamyonun kapısını açarak el frenini çekti.

Bursa'da faciadan dönüldü: Hareket eden kamyona atlayarak el frenini çekti - 3. Resim

Facianın eşiğinden dönülen anlar, bir iş yerinin güvenlik kamerası ile görüntülendi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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