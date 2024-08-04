Bursa'da feci kaza! 2 ambulans kamyonet ile çarpıştı: 7 kişi yaralandı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada, 2 ambulans ile kamyonet çarpıştı. Kazada 6'sı sağlık personeli 7 kişi yaralandı.
İnegöl'ün kırsal Çiftlik Mahallesi mevkiinde meydana gelen olayda, 2 ambulans sabah saatlerinde Kıran Mahallesinde yaşanan 2 kişinin yaralandığı kaza yerinden İnegöl'e dönüş yapmak için yola çıktılar.
YARALILAR VAR
Sürücü Coşkun Ç.(42) yönetimindeki ambulans, karşı yönden gelen sürücü Ömer İ.(20) yönetimindeki kamyonet ile kafa kafaya çarpıştı.
Aynı yöne gelen diğer sürücü Celal B.(30) yönetimindeki kaza yapan ambulansa arkadan çarparak durabildi.
Kaza sonucu 2'si ambulans 3 aracın sürücüleri ile ambulanslarda görevli sağlık görevlileri Hümeyra U.(33), Osman N.(63), Büşra Ö.(25) ve Nurgül Ç.(37) yaralandılar.
Yaralılar kaza yerine sevk edilen Ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldılar. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Jandarma komutanlığı ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.