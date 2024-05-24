Bursa'da feci kaza! İki otomobil birbirine girdi: 2 kişi hayatını kaybetti
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan Sedat Sungur idaresindeki otomobil, karşı şeride geçerek Necati Turan'ın kullandığı otomobille çarpıştı.
2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Hurdaya dönen araçtaki sürücü Sungur ile Hasan Alper (42) olay yerinde hayatını kaybetti, diğer otomobilin sürücüsü Turan ise yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralı, ilk müdahalenin ardından Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
TRAFİK NORMALE DÖNDÜ
Bursa Büyükşehir Belediyesinde çalıştıkları öğrenilen Sungur ile Alper'in cansız bedenleri ise Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.
Kaza nedeniyle bölgede bir süre polis ekiplerince tek şeritten kontrollü sağlanan trafik, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.