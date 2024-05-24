Tgrt Haber
Tgrt Haber
Haberler>Gündem>Bursa'da feci kaza! İki otomobil birbirine girdi: 2 kişi hayatını kaybetti

Bursa'da feci kaza! İki otomobil birbirine girdi: 2 kişi hayatını kaybetti

Editör: Rümeysa Kaya / Kaynak: Anadolu Ajansı
24 May 2024 10:20 - Güncelleme : 24 May 2024 10:33
Bursa&#039;da feci kaza! İki otomobil birbirine girdi: 2 kişi hayatını kaybetti

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan Sedat Sungur idaresindeki otomobil, karşı şeride geçerek Necati Turan'ın kullandığı otomobille çarpıştı. 

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Hurdaya dönen araçtaki sürücü Sungur ile Hasan Alper (42) olay yerinde hayatını kaybetti, diğer otomobilin sürücüsü Turan ise yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralı, ilk müdahalenin ardından Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

TRAFİK NORMALE DÖNDÜ 

Bursa Büyükşehir Belediyesinde çalıştıkları öğrenilen Sungur ile Alper'in cansız bedenleri ise Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Kaza nedeniyle bölgede bir süre polis ekiplerince tek şeritten kontrollü sağlanan trafik, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

Kaynak: Anadolu Ajansı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...