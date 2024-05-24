Bursa'da feci kaza! İki otomobil birbirine girdi: 2 kişi hayatını kaybetti

24 May 2024 10:20 - Güncelleme : 24 May 2024 10:33

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan Sedat Sungur idaresindeki otomobil, karşı şeride geçerek Necati Turan'ın kullandığı otomobille çarpıştı.

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Hurdaya dönen araçtaki sürücü Sungur ile Hasan Alper (42) olay yerinde hayatını kaybetti, diğer otomobilin sürücüsü Turan ise yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralı, ilk müdahalenin ardından Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

TRAFİK NORMALE DÖNDÜ

Bursa Büyükşehir Belediyesinde çalıştıkları öğrenilen Sungur ile Alper'in cansız bedenleri ise Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Kaza nedeniyle bölgede bir süre polis ekiplerince tek şeritten kontrollü sağlanan trafik, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.