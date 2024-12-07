Bursa'da feci kaza: Motosiklet otomobile çarptı, 2 kişi öldü

07 Aralık 2024 03:46 - Güncelleme : 07 Aralık 2024 03:56

Bursa'da otomobile çarparak savrulan motosikletteki 2 kişi hayatını kaybetti. Olayı duyan aile yakınları sinir krizi geçirirken polis soruşturma başlattı.

Çorum'da akılalmaz olay: Bir saat içerisinde iki kez intihara kalkıştı

Çorum'da akılalmaz olay: Bir saat içerisinde iki kez intihara kalkıştı

Bursa'nın Nilüfer ilçesi Sanayi Caddesi üzerinde feci bir kaza meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Abdullah Emin İşkol (24) motosikleti ile seyir halindeyken, önünde seyreden A.O. idaresindeki otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle devrilen motosikletten düşen Abdullah Emin İşkol ve motosiklette yolcu konumunda bulunan Musa İşkol savruldu.

Yoldan geçenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri motosiklet sürücüsü Abdullah Emin İşkol'un olay yerine hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada ağır yaralanan Musa İşkol ise yapılan ilk müdahalenin ardından özel hastaneye kaldırıldı. Musa İşkol, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

KUZEN OLDUKLARI ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan Abdullah Emin İşkol ve Musa İşkol'un amca çocukları olduğu öğrenildi. Olayı duyan aile yakınları, olay yerinde sinir krizi geçirdi. Kaza sebebiyle 2 şeride düşürülen yol, kaza yapan araçların kaldırılmasıyla normale döndü. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.