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Bursa'da feci olay! Karnına koyduğu sıcak su torbası patladı

Editör: Merve Yaz / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
28 Aralık 2024 12:48 - Güncelleme : 28 Aralık 2024 12:51
Bursa&#039;da feci olay! Karnına koyduğu sıcak su torbası patladı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 35 yaşındaki Kübra A. karnına koyduğu sıcak su torbası patladı. Talihsiz kadın feci şekilde yaralandı.

Yeni Mahalle Kazım Karabekir Caddesi'nde bulunan bir sitenin dairesinde meydana gelen olay sıcak su torbası tehlikesini gözler önüne koydu. 

İKİNCİ DERECE YANIK​ OLUŞTU

Karın ağrısı yaşayan Kübra A, kaynar hale getirdiği suyu su torbasına doldurup, karnına koydu. Bir anda patlayan torbadaki kaynar su, Kübra A.'nın karnına döküldü.

Bursa'da feci olay! Karnına koyduğu sıcak su torbası patladı - 1. Resim

Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kübra A.'nın karnında 2'nci derece yanık oluştuğu belirtildi. Olay ile ilgili inceleme başlatıldı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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