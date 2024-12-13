Bursa'da filmleri aratmayan kovalamaca! Kaza yapınca yaya olarak kaçtı! Ailesi arayınca teslim oldu

13 Aralık 2024 09:49 - Güncelleme : 13 Aralık 2024 09:50

Bursa'da polislerin "Dur" ihtarına uymayan ehliyetsiz sürücü ile ekipler arasında nefes kesen bir kovalamaca yaşandı. Yaklaşık 20 kilometre kaçan ehliyetsiz sürücü, kaza yapınca da durmadı bu kez de yaya olarak kaçmaya devam etti. Ehliyetsiz sürücü daha sonra ailesinin telefonla araması sonucu ekiplere teslim oldu.

Bursa​'da polis​ ile ehliyetsiz sürücü​ arasında nefes kesen bir kovalamaca yaşandı. Asayiş Şube Müdürlüğü​'ne bağlı Motosikletli Polis Timleri şüphelendikleri bir otomobili durdurmak istedi. "Dur" ihtarına uymayan sürücü ekiplerden kaçmaya başladı.

20 KİLOMETRE KAÇTI

Ekiplerden yaklaşık 20 kilometre kaçan ehliyetsiz sürücü, izini kaybettirmek için ara sokaklara girdi. Ara sokaklarda hızla seyreden ehliyetsiz sürücü, Yavuzselim Mahallesi İtimat Sokak üzerinden 1. Doğan Sokağa girmek isterken bir eve çarptı. Yaşanan kaza sonrası sürücü yaya şekilde ekiplerden kaçtı. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ayrıca sürücünün oturduğu sokağa kaçtığı tespit edildi. Ehliyetsiz sürücünün ailesine ulaşan ekipler, ailesinden sürücünün olay yerine gelmesini istedi. Ailenin aramasıyla beraber ekiplerden kaçan Abdullah M. olay yerine geldi.

AİLELER ARASINDA TARTIŞMA ÇIKTI

Yaşanan olay sonrası mahalleli sokağa dökülürken, aileler arasında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı sözlü tartışma çıktı. O anlar saniye saniye kameraya yansırken, tartışma polis ekiplerince ayırıldı. Sürücü Abdullah M., ifadesi alınmak üzere karakola götürülürken, araç sahibine çeşitli maddelerden toplamda 73 bin 261 lira para cezası kesildi.