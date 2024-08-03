Bursa'da görülmemiş olay! Hava almak için çıktığı pencereden düştü
Editör: Fatimatüzzehra Maslak / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
03 Ağustos 2024 09:32 - Güncelleme : 03 Ağustos 2024 09:35
Bursa'da yaşayan yaşlı bir adam hava almak için çıktığı pencereden dengesini kaybederek düştü. Olay yerinde hayatını kaybetti.
Bursa’da hava almak için cama çıkan yaşlı adam dengesini kaybedip 4. kattan düştü. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri 86 yaşındaki adamın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
BURSA'DA GÖRÜLMEMİŞ OLAY!
Olay, merkez Nilüfer ilçesi Balkan Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 86 yaşındaki Hüseyin Aydın, hava almak için 4. Kattaki evinin camına çıktı.
HAVA ALMAK İÇİN ÇIKTIĞI PENCEREDEN DÜŞTÜ
Burada bir süre bekleyen Aydın, aniden fenalaşınca dengesini kaybedip camdan aşağı düştü. Yaşlı adamın düştüğü gören komşuları hemen 112 Ekiplerini aradı.
Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, Aydın’ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
Olayla ilgili polis ekiplerinin tahkikatı devam ediyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı