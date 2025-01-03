Bursa'da hamile kadın hastaneye yetişemedi, takside doğum yaptı

03 Ocak 2025 11:30 - Güncelleme : 03 Ocak 2025 11:33

Bursa'da hamile kadın hastaneye gitmek için eşiyle birlikte sabaha karşı taksiye bindi. Genç kadının doğum sancıları artınca taksinin olduğu yere sağlık ekipleri çağırıldı ve bebek takside dünyaya geldi.

Bursa​'da sabaha karşı doğum sancısı tutan hamile kadın taksiyle hastaneye götürülürken sancılarının şiddetlenmesi üzerine taksinin olduğu yere sağlık ekibi çağırıldı. Ekiplerin gelmesiyle kadının doğumu takside gerçekleşti.

Bursadabugun.com'da yer alan habere göre; 9 aylık hamile olduğu öğrenilen bir kadın sabaha karşı doğum​ sancısı tutunca, eşini uyandırıp haber verdi. Doğum zamanın geldiğini anlayan kocası eve en yakın duraktan taksi​ çağırdı. Taksi hamile kadın ve eşini alıp Nilüfer​ ilçesinden Şehir Hastanesi'ne doğru yola çıktı.

TAKSİDE DOĞUM YAPTI

Hamile kadının sancıları giderek artmaya başlayınca taksinin bulunduğu noktaya 112 ekibi çağırıldı. Özlüce'den Şehir Hastanesi'ne giden bulvar üzerinde taksiye ulaşan 112 sağlık ekipleri taksi içerisinde kadının doğumunu gerçekleştirip bebeği sağlıklı bir şekilde annesinin kucağına verdi. Daha sonra anne ve bebeği sağlık ekibi kontrolünde şehir hastanesine getirilerek kontrolden geçirildi. Anne ve bebeğin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken anne, sağlıkçılara teşekkür etti.