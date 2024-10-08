Bursa'da iki grup birbirine girdi! Ortalık savaş alanına döndü

08 Ekim 2024 10:26 - Güncelleme : 08 Ekim 2024 10:49

Bursa'da iki grup arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüdü. Taraflar bir anda birbirlerine yumruk ve sopalarla saldırdı. Ortalığın savaş alanına döndüğü kavga polisin müdahalesiyle son buldu.

Bursa​'da meydana gelen feci kavgada iki grup​ birbirine girdi. Bilinmeyen bir nedenle iki grup arasında başlayan tartışma​ kısa sürede büyüdü. Tarafların birbirine hakaretleriyle iki grup birbirlerine saldırmaya başladı. Tekmelerin havada uçuştuğu kavgada taraflar birbirlerine sopayla vurmaya başladı.

KAVGA​ ANI KAMERADA

Feci kavga, olay yerine polisin gelmesiyle son buldu. Tarafların birbirlerine tekme, yumruk ve sopalarla saldırdığı anlar ise kameralara saniye saniye yansıdı.