Tgrt Haber
Haberler>Gündem>Bursa'da iki grup birbirine girdi! Ortalık savaş alanına döndü

Bursa'da iki grup birbirine girdi! Ortalık savaş alanına döndü

Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
08 Ekim 2024 10:26 - Güncelleme : 08 Ekim 2024 10:49

Bursa'da iki grup arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüdü. Taraflar bir anda birbirlerine yumruk ve sopalarla saldırdı. Ortalığın savaş alanına döndüğü kavga polisin müdahalesiyle son buldu.

Bursa​'da meydana gelen feci kavgada iki grup​ birbirine girdi. Bilinmeyen bir nedenle iki grup arasında başlayan tartışma​ kısa sürede büyüdü. Tarafların birbirine hakaretleriyle iki grup birbirlerine saldırmaya başladı. Tekmelerin havada uçuştuğu kavgada taraflar birbirlerine sopayla vurmaya başladı.

KAVGA​ ANI KAMERADA

Feci kavga, olay yerine polisin gelmesiyle son buldu. Tarafların birbirlerine tekme, yumruk ve sopalarla saldırdığı anlar ise kameralara saniye saniye yansıdı.

İlgili Haberler

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
bursakavgagruptartışmasaldırı

300
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...