Bursa'da iki grup birbirine girdi! Ortalık savaş alanına döndü
Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
08 Ekim 2024 10:26 - Güncelleme : 08 Ekim 2024 10:49
Bursa'da iki grup arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüdü. Taraflar bir anda birbirlerine yumruk ve sopalarla saldırdı. Ortalığın savaş alanına döndüğü kavga polisin müdahalesiyle son buldu.
Bursa'da meydana gelen feci kavgada iki grup birbirine girdi. Bilinmeyen bir nedenle iki grup arasında başlayan tartışma kısa sürede büyüdü. Tarafların birbirine hakaretleriyle iki grup birbirlerine saldırmaya başladı. Tekmelerin havada uçuştuğu kavgada taraflar birbirlerine sopayla vurmaya başladı.
KAVGA ANI KAMERADA
Feci kavga, olay yerine polisin gelmesiyle son buldu. Tarafların birbirlerine tekme, yumruk ve sopalarla saldırdığı anlar ise kameralara saniye saniye yansıdı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı