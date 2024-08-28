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Bursa'da ilginç kaza! Kafesine dalan sürücüyle çay içip,, sohbet etti

Editör: Merve Yaz / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
28 Ağustos 2024 11:14 - Güncelleme : 28 Ağustos 2024 11:37

Osmangazi ilçesinde trajikomik bir kaza meydana geldi. Osmangazi'de direksiyon kontrolünü kaybederek kafeye dalan otomobilin sürücüsü, kaza sonrası iş yeri sahibiyle çay içip sohbet etti. Kaza anında boş olan kafede ise 100 bin TL'lik hasar oluştu.

Bursa'da yaşanan otomobil kazası sonrası ilginç görüntüler ortaya çıktı. Osmangazi'de seyir halindeki bir sürücü, Alemdar Mahallesi'nde ilerlediği sırada direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Bursa'da ilginç kaza! Kafesine dalan sürücüyle çay içip,, sohbet etti - 1. Resim

OTOMOBİLİYLE KAFEYE DALDI  

Sürüklenen araç, kaldırıma çarptıktan sonra yol kenarındaki kafeye daldı. Kaza sonrası ortalık savaş alanına döndü.Sürücü kazayı yara almadan atlatırken kafe çalışanları olan biteni şaşırarak izledi. O sırada kafede kimsenin bulunmaması büyük bir faciayı önledi.

Bursa'da ilginç kaza! Kafesine dalan sürücüyle çay içip,, sohbet etti - 2. Resim

"KAZA SONRASI OTURUP ÇAY İÇTİK"

"Tek tesellimiz kimseye bir şey olmaması." diyen dükkan sahibi Hasan Yavuz, "Olay sabah saatlerinde yaşandı. Yan taraftaydık, patlama sesi geldi. Bir arabanın dükkana girdiğini gördük.

Ön taraf o sırada boştu. Verilmiş sadakamız varmış. Tek tesellimiz kimseye bir şey olmaması. Kaza sonrası sürücüyle oturup çay içtik." dedi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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