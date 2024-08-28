Bursa'da ilginç kaza! Kafesine dalan sürücüyle çay içip,, sohbet etti

28 Ağustos 2024 11:14 - Güncelleme : 28 Ağustos 2024 11:37

Tüyler ürperten kaza! ‘Her nefis ölümü tadacaktır' dediği an kaza yaptı

Tüyler ürperten kaza! ‘Her nefis ölümü tadacaktır' dediği an kaza yaptı

Bakırköy'de TIR, İETT otobüsünün üzerine devrildi! Yaralılar var

Bakırköy'de TIR, İETT otobüsünün üzerine devrildi! Yaralılar var

Bursa'da yaşanan otomobil kazası sonrası ilginç görüntüler ortaya çıktı. Osmangazi'de seyir halindeki bir sürücü, Alemdar Mahallesi'nde ilerlediği sırada direksiyon hakimiyetini kaybetti.

OTOMOBİLİYLE KAFEYE DALDI

Sürüklenen araç, kaldırıma çarptıktan sonra yol kenarındaki kafeye daldı. Kaza sonrası ortalık savaş alanına döndü.Sürücü kazayı yara almadan atlatırken kafe çalışanları olan biteni şaşırarak izledi. O sırada kafede kimsenin bulunmaması büyük bir faciayı önledi.

"KAZA SONRASI OTURUP ÇAY İÇTİK"

"Tek tesellimiz kimseye bir şey olmaması." diyen dükkan sahibi Hasan Yavuz, "Olay sabah saatlerinde yaşandı. Yan taraftaydık, patlama sesi geldi. Bir arabanın dükkana girdiğini gördük.

Ön taraf o sırada boştu. Verilmiş sadakamız varmış. Tek tesellimiz kimseye bir şey olmaması. Kaza sonrası sürücüyle oturup çay içtik." dedi.