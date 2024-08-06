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Bursa'da ilginç olay! 44 numara ayakkabı hayatını kurtardı

Editör: Onur Kaya / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
06 Ağustos 2024 10:52 - Güncelleme : 06 Ağustos 2024 10:53
Bursa&#039;da ilginç olay! 44 numara ayakkabı hayatını kurtardı

Bursa'da pazar alanındaki seyyar satıcılar arasında çıkan tartışmada silahlar konuştu. Ayağına mermi isabet eden vatandaşın hayatını 2 numara büyük ayakkabısı kurtardı.

Bursa'da pazar alanında çıkan silahlı kavgada akılalmaz bir olay yaşandı. 44 numara ayakkabı, bir seyyar satıcının hayatını kurtardı.

SEYYAR SATICILAR ARASINDA YER MESELESİ KAVGASI

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Tahtakale Mahallesi'nde meydana geldi. Semt pazarında seyyar satıcılık yapan K.D. (62) ile K.İ. arasında 'yer meselesi' yüzünden tartışma çıktı.

Bursa'da ilginç olay! 44 numara ayakkabı hayatını kurtardı - 1. Resim

KAVGA BÜYÜDÜ, SİLAHINA SARILDI

Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken K.İ., tartıştığı kişiye doğru 2 el ateş açtı.

Bursa'da ilginç olay! 44 numara ayakkabı hayatını kurtardı - 2. Resim

2 NUMARA İLE HAYATI KURTULDU

Mermilerden biri K.D.'nin ayakkabısının burnuna isabet etti.  K.D.'nin normalde 42 numara giydiği ve 44 numara ayakkabısının ayağında olması nedeniyle yaralanmadığı tespit edildi.

Bursa'da ilginç olay! 44 numara ayakkabı hayatını kurtardı - 3. Resim

SALDIRGAN 3 DAKİKA SONRA YAKALANDI

Olay sonrası harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Güven Timleri Büro Amirliği ekipleri, şüpheli K.İ.'yi aynı mahallede yaklaşık 3 dakika sonra olayda kullandığı ruhsatsız tabanca ile birlikte kıskıvrak yakaladı.

Bursa'da ilginç olay! 44 numara ayakkabı hayatını kurtardı - 4. Resim

K.İ. sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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