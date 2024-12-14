Bursa'da inanılmaz olay! 6 yaşındaki çocuğu kaçıracaktı! Vatandaşlar son anda kurtardı
Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
14 Aralık 2024 12:11 - Güncelleme : 14 Aralık 2024 13:36
Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen akılalmaz olayda yaşlı bir adam okula giden çocuğu bisikletiyle kaçırmaya çalıştı. Olayı fark eden vatandaşlar son anda yaşlı adamı durdurup çocuğu elinden kurtardı.
Akılalmaz olay Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana geldi. Okul önünde bekleyen 71 yaşındaki Ferruh B. isimli yaşlı adam, kandırdığı 6 yaşındaki D.A. isimli çocuğu bisikletine bindirip götürmeye çalıştı.
VATANDAŞLAR SON ANDA KURTARDI
Olayı gören vatandaşlar yaşlı adamı durdurup çocuğu elinden aldılar. Yaşlı adam bisikletiyle kaçtı. Olay yerine gelen polis ekipleri kaçan yaşlı adamı kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. İfadesinde, "Çocuğu okula götürecektim" dediği öğrenilen adam, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı