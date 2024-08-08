Bursa'da kanlı hesaplaşma! Sokak ortasında dehşet saçtı

08 Ağustos 2024 12:54 - Güncelleme : 08 Ağustos 2024 13:02

Nilüfer ilçesinde meydana gelen olayda, Yusuf K, kız kardeşini tehdit eden akrabası Ramazan U. (42) ile görüşmek için bir araya geldi.

TARTIŞMA KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

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Taraflar arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Taraflardan Ramazan U. yanında bulundurduğu bıçak ile Yusuf K.'yi kolundan bıçakladı.

Şüpheli olay yerinde beklerken, yerde kanlar içerisinde kalan Yusuf K.'nin yardımına çevredeki vatandaşlar koştu.

YARALI OLARAK HASTANEYE KALDIRILDI

Yaralı adam olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalesinin ardından Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırdı.



Olaydan hemen sonra gelen Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri ile bölge ekibi şüpheli Ramazan U.'yu olay yerinde kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı.

HAYATİ TEHLİKESİ YOK

Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor. Yaralı Yusuf K.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.