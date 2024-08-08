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Bursa'da kanlı hesaplaşma! Sokak ortasında dehşet saçtı

Editör: Merve Yaz / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
08 Ağustos 2024 12:54 - Güncelleme : 08 Ağustos 2024 13:02

Bursa'da kameralara yansıyan görüntüler dehşete düşürdü. 49 yaşındaki Yusuf K, kız kardeşini tehdit eden akrabası Ramazan U'yu sokak ortasında bıçaklayarak yaraladı. İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri adamı olay yerinde etkisiz hale getirdi.

Nilüfer ilçesinde meydana gelen olayda, Yusuf K, kız kardeşini tehdit eden akrabası Ramazan U. (42) ile görüşmek için bir araya geldi.

Bursa'da kanlı hesaplaşma! Sokak ortasında dehşet saçtı - 1. Resim

TARTIŞMA KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

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Taraflar arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Taraflardan Ramazan U. yanında bulundurduğu bıçak ile Yusuf K.'yi kolundan bıçakladı.

Şüpheli olay yerinde beklerken, yerde kanlar içerisinde kalan Yusuf K.'nin yardımına çevredeki vatandaşlar koştu.

Bursa'da kanlı hesaplaşma! Sokak ortasında dehşet saçtı - 2. Resim

YARALI OLARAK HASTANEYE KALDIRILDI

Yaralı adam olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalesinin ardından Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırdı.

Bursa'da kanlı hesaplaşma! Sokak ortasında dehşet saçtı - 3. Resim


Olaydan hemen sonra gelen Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri ile bölge ekibi şüpheli Ramazan U.'yu olay yerinde kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı.

HAYATİ TEHLİKESİ YOK 

Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor. Yaralı Yusuf K.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. 

Bursa'da kanlı hesaplaşma! Sokak ortasında dehşet saçtı - 4. Resim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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