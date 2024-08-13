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Bursa'da kasten öldürme suçundan aranan şahıstan 'pes' dedirten savunma! 'Ben ne yaptım?'

Editör: Merve Yaz / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
13 Ağustos 2024 10:46 - Güncelleme : 13 Ağustos 2024 11:00

Kasten öldürme suçundan hakkında 7 yıl hapis cezası bulunan şahıs, özel harekat polisinin şafak vakti baskınıyla yakalandı. Kapıyı ısrarla açamayan şüphelinin yakalanınca, "Ben ne yaptım?" demesi 'pes' dedirtti.

Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü, İnfaz Büro Amirliği ekiplerince çeşitli suçlardan aranan şüphelilere yönelik operasyonlar devam ediyor.

Kasten öldürme suçuna karışmış ve 2022'den beri aranan Tolga A., kayıt dışı adreslerde ve iş yerlerinde çalışarak izini kaybettirdi.

Bursa'da kasten öldürme suçundan aranan şahıstan 'pes' dedirten savunma! 'Ben ne yaptım?' - 1. Resim

ADIM ADIM TAKİP ETTİLER

Hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs hakkında çıkan yakalama kararı sonrası İnfaz Büro Amirliği ekipleri hareke geçti.

Fiziki takip yapan ekipler inceledikleri kamera kayıtları sonrası Tolga A.'yı adım adım takip etti.

Bursa'da kasten öldürme suçundan aranan şahıstan 'pes' dedirten savunma! 'Ben ne yaptım?' - 2. Resim

ŞAFAK OPERASYONUYLA YAKALANDI

Farklı adreslerde kaldığı tespit edilen şahıs, Osmangazi ilçesi Demirtaş, Ovakça Mahallesi'ndeki bir apartmanda özel harekat polislerinin şafak vakti baskını sonrası yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheli, yakayı ele verince "Ben ne yaptım ağabey?" diyerek kendini savundu. Adliyeye sevk edilen Tolga A. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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