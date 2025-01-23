Bursa'da kavgalı kazalı cinnet gecesi! Biri öldü, biri ağır yaralandı, biri tutuklandı

23 Ocak 2025 06:44 - Güncelleme : 23 Ocak 2025 06:57

Bursa'nın İnegöl ilçesinde tartıştığı arkadaşını bıçakla ağır yaralayan şahıs olay yerinden kaçarken kontrolünü kaybederek duvara çarptı. Kazada yanındaki diğer arkadaşı hayatını kaybetti.

Bursa'nın İnegöl ilçesi gece hareketli anlara sahne oldu. Bir kafede çıkan kavgada bir kişi arkadaşını bıçaklayarak ağır yaraladı. Şahıs otomobille olay yerinden kaçarken kaza yaparak yanındaki diğer arkadaşının ölümüne yol açtı.

KAFEDE SOHBET CİNNETE DÖNÜŞTÜ

Olay, saat 23.00 sıralarında ilçenin kırsal Yeniceköy Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir kafede meydana geldi. Sohbet eden grupta iddiaya göre taşkınlık yapan Serhat K. (19) yanındaki arkadaşı Murat M. (20) tarafından uyarıldı.

Bunun üzerine ikili tartışmaya başlarken kısa sürede sinirler gerildi. Çıkan arbedede Murat M. (20) elindeki bıçakla Serhat K.'yi (19) karnından ağır yaraladı. Şüpheli daha sonra Serhat Alkan (21) isimli diğer arkadaşıyla otomobiline binerek olay yerinden hızla uzaklaştı.

ARACIYLA DUVARA ÇARPTI

Bıçakla yaralanan genç, İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken Murat M. yönetimindeki otomobil, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda aşırı sürat sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki soğuk hava deposunun duvarına çarptı. Araçta sıkışan yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerince kurtarılarak ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

BİRİ ÖLDÜ, BİRİ AĞIR YARALANDI, BİRİ TUTUKLANDI

Araçta yolcu konumunda bulunan ve ağır yaralanan Serhat Alkan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Şüpheli Murat M. ise tedavisinin ardından jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Serhat K.'nin ise ameliyata alındığı bildirildi.

Olayın faili Murat M'nin tedavisi esnasında gözyaşlarını tutamadığı görüldü. Jandarma ekipleri olaya ilişkin soruşturma başlattı.