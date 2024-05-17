Bursa'da kaydedilen görüntüler tepki çekti: Atları aracın arkasına bağlayıp koşturdu
Editör: Baran Aksoy / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
17 May 2024 09:13 - Güncelleme : 17 May 2024 09:21
Bursa'da bir sürücü, atları aracının arkasına bağlayıp kilometrelerce koşturdu. O anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansırken sosyal medyada bazı kullanıcılar olaya tepki gösterdi.
Bursa'da bir vatandaş tarafından kaydedilen görüntüler tepki çekti. Bir sürücü, kasalı aracının arkasına iple 2 atı bağladı.
TEPKİ ÇEKEN ANLAR KAMERADA
Daha sonrasında direksiyon başına geçen sürücü, atları trafikte kilometrelerce koşturdu. Batandaşlar sürücüye tepki gösterirken o anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı