Bursa'da kaydedilen görüntüler tepki çekti: Atları aracın arkasına bağlayıp koşturdu

17 May 2024 09:13 - Güncelleme : 17 May 2024 09:21

Duygusal destek hayvanı olan timsah çalındı! Sosyal medyada yardım feryatları

Duygusal destek hayvanı olan timsah çalındı! Sosyal medyada yardım feryatları

Bursa'da bir vatandaş tarafından kaydedilen görüntüler tepki çekti. Bir sürücü, kasalı aracının arkasına iple 2 atı bağladı.

TEPKİ ÇEKEN ANLAR KAMERADA

Daha sonrasında direksiyon başına geçen sürücü, atları trafikte kilometrelerce koşturdu. Batandaşlar sürücüye tepki gösterirken o anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.