Bursa'da kazı sırasında ortaya çıktı, ekipler şoke oldu!

02 Kasım 2024 04:32 - Güncelleme : 02 Kasım 2024 04:35

Bursa'da ev gideri için iş makinesiyle yapılan kazı çalışması sırasında top mermisi bulundu. Ekipler çevre güvenliği aldı.

Bursa​'nın İnegöl ilçesinde bulunan top mermisi paniğe neden oldu. Saat 18.00 sıralarında ilçenin kırsal Olukman Mahallesi'nde muhtarlık tarafından ev gideri için iş makinesiyle yapılan kazı sırasında topraktan top mermisi çıktı.

GÜVENLİK ÖNLEMİ ALINDI

Mermiyi gören mahalle muhtarı Yıldıray Mutlu, İnegöl Jandarmasına haber verdi.

Olay yerine çok sayıda Jandarma komutanlığı ekipleri sevk edildi. Ekipler çevre güvenliği aldı.