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Bursa'da koca dehşeti! Eşini çekiçle yaralayan şahıs tutuklandı

Editör: Mutluhan Yıldız / Kaynak: tgrthaber.com
22 Kasım 2024 19:03 - Güncelleme : 22 Kasım 2024 19:04
Bursa&#039;da koca dehşeti! Eşini çekiçle yaralayan şahıs tutuklandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde yaşanan korkunç olayda, 40 yaşındaki erkek, 38 yaşındaki eşinin başına çekiçle vurduğu iddiasıyla gözaltına alındı. Ağır yaralanan kadının hastanede tedavisi sürerken, şüpheli çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bursa​'nın İnegöl ilçesinde yaşanan olayda 40 yaşındaki Cüneyt İ. adındaki erkek, kendisinden iki yaş küçük olan Sümeyra İ. adındaki kadının başına çekiçle vurarak saldırdı. 

İhbar üzerine saldırgan şahıs polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Çekiçli saldırgan ifadesinde, "Ben yapmadım. Suçlamayı kabul etmiyorum" dediği öğrenildi. Çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılan saldırgan hakkında yeni bir gelişme yaşandı.

Bursa'da koca dehşeti! Eşini çekiçle yaralayan şahıs tutuklandı - 1. Resim

ÖNCE SERBEST BIRAKILDI, SONRA TUTUKLANDI!

İnegöl Cumhuriyet Başsavcılığının adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına itirazı sonrası şahıs, sorgulamasının ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Kaynak: tgrthaber.com
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