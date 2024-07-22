Bursa'da korku dolu anlar! Abisinin eşini taciz eden kişiye kurşun yağdırdı

22 Temmuz 2024 12:10 - Güncelleme : 22 Temmuz 2024 12:13

Dehşete düşüren olay Bursa'da meydana geldi. M.U. abisinin eşini mesaj yoluyla taciz eden 53 yaşındaki A.B ile iletişime geçti.

KURŞUN YAĞDIRDI

Cadde üzerindeki bir lastikçi dükkanın önünde buluşan ikili tartışmaya başladı. Kısa sürede büyüyen tartışma sonrası, A.B.'nin bıçak çekmesiyle M.U. araçtan aldığı tabanca ile, dükkan önünde bekleyen kişinin bacağına arka arkaya ateş etti.

KANLAR İÇİNDE YERDE KALAN ADAMIN ÜZERİNE ÇIKIP DARP ETTİ

Sinirini alamayan şüpheli, kanlar içinde kalan adamın üzerine çıkıp yumrukla darp etti. Çevredekiler panik halinde 112 ekiplerini aradı.

Şüpheli aracıyla olay yerinden kaçarken, sağlık ekipleri yaralıya olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından Çekirge Devlet Hastanesine sevk etti.

Polis ekipleri, tahkikat başlatırken, şüpheliyi çok geçemeden yakaladı. Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ederken, kavga anı kameraya saniye saniye yansıdı.