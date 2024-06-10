Bursa'da korku dolu anlar kamerada! Bina alev alev yandı
Editör: Merve Yaz / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
10 Haziran 2024 12:12 - Güncelleme : 10 Haziran 2024 12:22
Bursa Gürsu'daki bir dairede yaşayanlar korku dolu anlar yaşadı. Çıkan yangın sonrası bina tahliye edilirken, itfaiye ekipleri alevleri söndürdü.
Edinilen bilgiye göre, 4 katlı bir binanın en üst katında yangın çıktı.
Yangın kısa sürede daireyi sararken vatandaşlar durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.
SEBEBİ ARAŞTIRILIYOR
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, bina tahliye edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin yarım saatlik müdahalesinin ardından kontrol altına alındı.
Polis olay yerinde güvenlik önlemi alırken yangının çıkış sebebi araştırılıyor
Kaynak: İhlas Haber Ajansı