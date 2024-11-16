Bursa'da korku dolu anlar! Kamyonun freni boşaldı, sürücü kapıda asılı kaldı
Editör: Şule Altınel / Kaynak: tgrthaber.com.tr
16 Kasım 2024 01:12 - Güncelleme : 16 Kasım 2024 01:17
Bursa'da freni boşalan kamyon yokuş aşağı kayarken aracı durdurmak isteyen sürücü kapıda asılı kaldı. Korku dolu anlar kameraya yansırken, sürücü canını zor kurtardı.
Bursa’nın merkez Yıldırım ilçesi Sıracevizler Mahallesi üzerinde sabah saatlerinde korkunç bir kaza meydana geldi. Sevkiyat için yanaşan bir kamyon yokuş üzerinde ilerlerken freni boşaldı. Yokuş aşağı kayan araç, sürücünün kontrolünden çıkarken kapıdan atlamak isteyen sürücü dengesini kaybedip yere düştü.
3 ARACI BİÇTİ
Kamyonun altında kalmaktan son anda kurtulan sürücünün o anları kameraya yansırken, bir zincir markete ait kamyon park halindeki 3 araca çarptıktan sonra bir evin duvarına saplandı.
Kaza anı ise güvenlik kameralarına anbean yansıdı.
Kaynak: tgrthaber.com.tr