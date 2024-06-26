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Bursa'da korku dolu anlar! Ticari takside gördüğü eşine kurşun yağdırdı

Editör: Rümeysa Kaya / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
26 Haziran 2024 11:30 - Güncelleme : 26 Haziran 2024 11:55

Bursa'da ticari takside boşanma aşamasındaki eşini gören adam kurşun yağdırdı. Kurşunların hedefi olan kadın ve ticari taksi şoförü yaralanırken polis kaçan kocayı her yerde arıyor.

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde meydana gelen olayda, cani koca K.E. boşanma aşamasında olan eşi Meltem E.'yi ticari taksi içerisinde görünce ateş açtı.

Bursa'da korku dolu anlar! Ticari takside gördüğü eşine kurşun yağdırdı - 1. Resim

TAKSİCİ VE KADIN YARALANDI

Boşanma aşamasındaki eşi ve ticari taksi sürücüsü Mehmet U. kurşunların hedefi olarak yaralandı. Şüpheli K. E. olay yerinden kaçarak uzaklaşırken ticari taksi şoförü Mehmet U. yaralı yolcusu ile birlikte taksiyi Beyazıt Polis Merkezi'nin önüne getirerek polislerden yardım istedi.

Bursa'da korku dolu anlar! Ticari takside gördüğü eşine kurşun yağdırdı - 2. Resim

Polislerin durumu bildirmesi üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Mehmet U. ile Meltem E.'ye yaptığı ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırdı.

Bursa'da korku dolu anlar! Ticari takside gördüğü eşine kurşun yağdırdı - 3. Resim

HAYATİ TEHLİKESİ YOK

Kadın bacağından, taksici ise kolundan yaralanırken bu kişilerin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Polis K.E.'yi her yerde arıyor.

Bursa'da korku dolu anlar! Ticari takside gördüğü eşine kurşun yağdırdı - 4. Resim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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