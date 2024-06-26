Bursa'da korku dolu anlar! Ticari takside gördüğü eşine kurşun yağdırdı

26 Haziran 2024 11:30 - Güncelleme : 26 Haziran 2024 11:55

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde meydana gelen olayda, cani koca K.E. boşanma aşamasında olan eşi Meltem E.'yi ticari taksi içerisinde görünce ateş açtı.

TAKSİCİ VE KADIN YARALANDI

Boşanma aşamasındaki eşi ve ticari taksi sürücüsü Mehmet U. kurşunların hedefi olarak yaralandı. Şüpheli K. E. olay yerinden kaçarak uzaklaşırken ticari taksi şoförü Mehmet U. yaralı yolcusu ile birlikte taksiyi Beyazıt Polis Merkezi'nin önüne getirerek polislerden yardım istedi.

Polislerin durumu bildirmesi üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Mehmet U. ile Meltem E.'ye yaptığı ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırdı.

HAYATİ TEHLİKESİ YOK

Kadın bacağından, taksici ise kolundan yaralanırken bu kişilerin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Polis K.E.'yi her yerde arıyor.