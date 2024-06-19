Bursa'da korkunç kaza: 2 ölü, 3'ü ağır 6 yaralı! Motorları 100 metre öteye fırladı

19 Haziran 2024 08:12 - Güncelleme : 19 Haziran 2024 08:23

Bursa il sınırları içindeki Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu Kılıç Kavşağı bu sabaha karşı korkunç bir kazaya sahne oldu. İki otomobilin birbirine girdiği kazada araçlarda 8 kişiden 2’si hayatını kaybederken, 3’ü ağır 6 kişi de yaralandı.

60 METRE SÜRÜKLENDİLER

İhlas Haber Ajansı'nın geçtiği bilgilere göre kaza sabaha karşı 04.00 sıralarında meydana geldi. Abdurrahman Karataş (36) idaresindeki otomobil, İstanbul istikametine seyir halindeyken iddiaya göre önünde seyreden soyadı belirlenemeyen Ömer Faruk isimli şahsın kullandığı 41 ASG 504 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle her iki otomobil de yolda savrulurken, yol kenarındaki bariyerlere çarparak 60 metre sürüklendi.

Kazada Abdurrahman Karataş ile aynı araçtaki Buğra Demir Ülgül (28) araçtan fırladı. Kazada sürücü Karataş ile diğer araçta yolcu olarak bulunan Cem Agin (23) olay yerinde hayatını kaybetti. İki araçta bulunan 6 kişi ise yaralanırken yaralılardan 3'ünün durumunun ağır olduğu bildirildi.

TRAFİK TEK ŞERİDE DÜŞTÜ

Kaza nedeniyle Kılıç kavşağı savaş alanına döndü. Çarpışan iki otomobilin de motorları yerinden koparak yaklaşık 60 metrelik alana savruldu. Kaza sonrasında bariyerlerde sıkışan otomobil lastiği ise kazanın şiddetini gözler önüne serdi. Ekipler yolda güvenlik önlemi alırken, otoyolda trafik bir süre tek şeritten sağlandı. Kazada hayatını kaybeden 2 kişinin cenazeleri olay yerindeki incelemenin ardından cenaze aracı ile alınarak Yalova Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.