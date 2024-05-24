Bursa'da korkunç kaza! Bir aile yok oldu

24 May 2024 11:51 - Güncelleme : 24 May 2024 11:52

Bursa’nın İznik ilçesi meydana gelen korkunç kazada tır, Orhangazi istikametinden İznik istikametine giderken virajda kaydı. Savrulan dorse, karşı istikametten gelen araca çarptı.

3 KİŞİ FECİ ŞEKİLDE HAYATINI KAYBETTİ

Araç çarpmanın etkisiyle hurdaya dönerken, araç sürücüsü ve araçta bulunan 6 kişiden biri çocuk 2'si hayatlarını kaybederken 4 kişide yaralandı. Kaza sonrası olay yerine savaş alanına dönerken, vatandaşlar da ilk yardıma koştu.

TIR SÜRÜCÜSÜ GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Çok sayıda ambulansın ve itfaiye ekibinin sevk edildiği kazada, yaralılar İznik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazaya sebep olan tır sürücüsü ise sinir krizi geçirdi. Tırın yanında telefonla biriyle konuşan sürücünün ağladığı görüldü.

KAYMAKAM OLAY YERİNDE İNCELEMELERDE BULUNDU

Olay yerine gelen İznik Kaymakamı Recai Karal da vatandaşların tepkilerini dinledi. Sürekli burada böyle kaza olduğunu belirten mahalle sakinleri biran önce buna çare bulunmasını istedi. Kaza anı ise saniye saniye güvenlik kameraları yansıdı.