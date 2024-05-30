Bursa'da korkunç olay! Engelli çocuğunu öldürüp intihar etti

30 May 2024 03:40 - Güncelleme : 30 May 2024 04:36

Anne üç çocuğunu baba dehşetine terk etti! Kan donduran aile katliamı

Anne üç çocuğunu baba dehşetine terk etti! Kan donduran aile katliamı

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde korkunç bir olay meydana geldi. İddiaya göre, Yiğitler Mahallesi'nde ikamet eden Ümran Ö. (53), engelli olduğu öğrenilen oğlu Yusuf Hakan Ö'yü (31) banyoda kesici aletle öldürdükten sonra intihar etti.

Gürültüyü duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis sevk edildi.

Eve giren ekipler, Yusuf Hakan Ö'nün hayatını kaybettiğini belirledi.

Ümran Ö, 112 Acil Sağlık ekiplerince ağır yaralı kaldırıldığı Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.