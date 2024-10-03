Bursa'da korkunç olay! İfadeleri şoke etti: Yanlış kişiyi vurdum

03 Ekim 2024 12:51 - Güncelleme : 03 Ekim 2024 12:54

Bursa'da 25 yaşındaki Hüseyin Uzun isimli genç arkadaşıyla yolda yürüdüğü sırada tabanca ile ensesinden vurularak öldürüldü. Korkunç olayın ardından katil zanlısı hızla olay yerinden kaçarken hayatını kaybeden gencin arkadaşı Mertcan B. canını zor kurtardı. 2 saat sonra polis tarafından yakalanan şüpheli ilk ifadesinde "Mertcan'ı vuracaktım, yanlış kişiyi vurdum” dediği öğrenildi.

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Bursa'da cadde üzerine yürüyen 2 arkadaş korkunç bir olay yaşadı. 25 yaşındaki Hüseyin Uzun isimli genç arkadaşı Mertcan B. ile birlikte yolda yürürken arkasından gelen bir kişi, tabanca ile ensesinden vurdu. Hüseyin uzun kanlar içinde yere yığılırken arkadaşı Mertcan B. işe koşarak canını zor kurtardı.

BAŞINDAN VURULAN GENÇ HAYATINI KAYBETTİ

Kanlar içinde kalan genci gören çevredekiler, hemen 112 ekiplerine bilgi verdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Hüseyin Uzun, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

KATİL 2 SAAT İÇİNDE YAKALANDI

Olay yerinden motosiklete binerek kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatan polis ekipleri, etrafta bulunan güvenlik kameralarından saldırganın kimliğini tespit etti. M.Ç olduğu öğrenilen saldırgan, polisin titiz çalışması sonucu 2 saatte yakalandı.

İFADESİ ŞOKE ETTİ

Emniyetteki işlemleri devam eden şüpheli, verdiği ifadede, "Aramızda geçmişe dayalı alacak verecek meselesi vardı. Kendilerini takibe aldım. Cadde üzerinde yakalayınca ateş ettim. Mertcan'ı vuracaktım, yanlış kişiyi vurdum” dediği öğrenildi.

Öte yandan, Hüseyin Uzun ve yürüdüğü arkadaşı Mertcan B.'nin saldırıya uğramadan saniyeler öncesinde güvenlik kameralarına yansıdığı görüntüleri anbean kaydedilmişti. Görüntülerde Hüseyin Uzun'un saldırıya uğradığı esnada Mertcan B.'nin kaçtığı anlar saniye saniye kameraya yansıdı.



