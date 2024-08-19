Bursa'da maganda dehşeti! Başına yorgun mermi isabet etti, onu gören 2 arkadaşı kalp krizi geçirdi

19 Ağustos 2024 10:55 - Güncelleme : 19 Ağustos 2024 11:05

Maganda kurşunu yine can aldı. Acı olayın yaşandığı adres bu kez Bursa oldu. Kıraathanede oturduğu sırada kafasına yorgun mermi isabet eden 4 çocuk babası Evren Adıgüzel hayatını kaybetti.

KAFASINA YORGUN MERMİ İSABET ETTİ

Kahreden olayda 4 çocuk babası Evren Adıgüzel saat 20.30 sıralarında bir kıraathaneye gitti. Arkadaşlarının bulunduğu masaya oturan Adıgüzel kısa bir süre sonra bir anda ayağa kalktı. Bir an duraklayan ve yere yığılan adamı gören masadakiler şaşkına döndü. Adıgüzel, sağlık ekiplerine bildirilmesiyle yapılan ilk müdahalenin ardından Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

HASTANEDE KAHREDEN HABER GELDİ

Hastanede tedavi altına alınan 4 çocuk babası Adıgüzel'e isabet eden yorgun merminin brandayı delerek kafasından girdiği tespit edildi. Evren Adıgüzel, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Acı haberi alan ailesi ve yakınları Adıgüzel'in ölümüyle yıkıldı.

2 ARKADAŞI KALP KRİZİ GEÇİRDİ

Evren Adıgüzel'in olay anında aynı masada oturan iki arkadaşı, yaşadıkları durum sebebiyle kalp krizi geçirdi. Arkadaşları da çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

SON GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Adıgüzel'in maganda kurşunuyla öldüğü kıraathaneye gitmeden önce başka bir kıraathaneye uğradığı ortaya çıktı. Görüntülerde uğradığı kıraathanede bir süre kalıp ayrıldığı belirlendi.

ORGANLARI 5 HASTAYA UMUT OLACAK

Evren Adıgüzel'in organları ailesi tarafından bağışlandı. Milli Savunma Bakanlığı'na ait ambulans uçak Adıgüzel'in akciğerini Ankara'ya götürdü. Evren Adıgüzel'in kalp kapağı İstanbul, karaciğer, böbrekleri ve korneaları ise Bursa'da nakil bekleyen diğer hastalara nakledilecek.

GÖRGÜ TANIKLARI OLAY ANINI ANLATTI

"Bir saniyelik zevk kimsenin hayatına sebep olmasın" diyen olayın şahitlerinden Serdar Kaya, "Olayın diğer şahidi de benim. Vurulan kişiyle arkadaşlığımız abi kardeşten öteydi. Karşı taraftaki kahvede oturuyordu. Beni arayıp yerimi sordu. Bende yerimi söyledim. Arkadaşımızın yerini sordu. Ben de onun gelmeyeceğini söyledim. Kahvede çay içmek için oturdu. Oturmasıyla vurulması bir oldu." dedi.

'Adaletin yerini bulmasını, olayın suçlusunun yakalanmasını istiyoruz' diyen Kaya, "Bu çocuk geride 4 tane yetim bıraktı. Benim de sağlık durumum iyi değil. Psikolojim bozuldu. Olay sırasında kahveyi işleten arkadaşım da buradaydı. Kendisi de kalp krizi geçirdi. Ben burada oturuyordum, kardeşim de burada oturuyordu. Kalkıp şuraya kadar geldi, sonra çay gelince tekrardan kalktığı yere oturdu. Oturmasıyla düşmesi bir oldu. Ben bir ses duydum ama vurulduğunu anlamadım. Yanına gidip kanı görünce sol tarafıma felç vurmuş gibi hissettim. Eşimi arayıp, ''Evren abine bir şey oldu çabuk gel'' dedim. Bir saniyelik bir zevk kimsenin hayatına sebep olmasın." dedi.