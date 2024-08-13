Bursa'da maganda dehşeti: Havaya silahla ateş etti, o anları sosyal medyada paylaştı
Editör: Şule Altınel / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
13 Ağustos 2024 01:11 - Güncelleme : 13 Ağustos 2024 01:16
Bursa'da bir şüpheli, araçtan otomatik tabancayla havaya ateş açıp o anları sosyal medyada yayınladı. Yapılan baskınla yakalanan şahıs, adliyeye sevk edilecek.
Bursa'nın Yıldırım ilçesinde maganda dehşeti yaşandı. 11 Eylül Bulvarı üzerinde aracıyla seyir halindeki D.A., yanında taşıdığı otomatik tabanca ile havaya ateş açtı.
O anları sosyal medyada yayınlayan şüpheli tepki çekerken, Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti.
Savcılık kararıyla çalışma başlatan polis, şüpheliyi tespit ettikten sonra, düzenlenen operasyon ile yakaladı. Emniyete götürülen şüpheli, ifadesinin ardından 'genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması' suçundan adliyeye sevk edilecek.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı