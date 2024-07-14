Bursa'da müşreti ile kasiyer birbirine girdi, o anlar kameraya yansıdı

14 Temmuz 2024 10:14 - Güncelleme : 14 Temmuz 2024 10:20

Husumetlilerin silahlı kavgasında kan aktı: Ölü ve yaralı var

Husumetlilerin silahlı kavgasında kan aktı: Ölü ve yaralı var

Bursa'da kasiyer ve vatandaşın tartışması kısa sürede kavgaya sebep oldu. Vatandaşların da araya girip ayırdığı olay, cep telefonu kameralarına yansıdı.

VATANDAŞLAR AYIRDI

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Hüdavendigar Kent Parkı içerisinde hizmet veren bir işletmede meydana geldi. Kasiyer ile müşteri arasında başlayan sözlü tartışma kısa süre sonra kavgaya dönüştü. İşletmenin dışına taşan kavgaya diğer çalışanlar da dahil olunca diğer müşteriler, büyük tedirginlik yaşadı.

O anlar saniye saniye cep telefonu kamerasına yansırken, yine vatandaşların araya girmesiyle kavga sona erdi.