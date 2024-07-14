Bursa'da müşreti ile kasiyer birbirine girdi, o anlar kameraya yansıdı
Editör: Murat Makas / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
14 Temmuz 2024 10:14 - Güncelleme : 14 Temmuz 2024 10:20
Bursa'nın Osmangazi ilçesi Hüdavendigar Kent Parkı içerisinde bir işletmede müşteri ile kasiyer arasında kavga çıktı. Vatandaşların araya girmesiyle biten kavga kameralara yansıdı.
Bursa'da kasiyer ve vatandaşın tartışması kısa sürede kavgaya sebep oldu. Vatandaşların da araya girip ayırdığı olay, cep telefonu kameralarına yansıdı.
VATANDAŞLAR AYIRDI
Olay, merkez Osmangazi ilçesi Hüdavendigar Kent Parkı içerisinde hizmet veren bir işletmede meydana geldi. Kasiyer ile müşteri arasında başlayan sözlü tartışma kısa süre sonra kavgaya dönüştü. İşletmenin dışına taşan kavgaya diğer çalışanlar da dahil olunca diğer müşteriler, büyük tedirginlik yaşadı.
O anlar saniye saniye cep telefonu kamerasına yansırken, yine vatandaşların araya girmesiyle kavga sona erdi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı