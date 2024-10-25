Bursa'da nefes kesen operasyon! Rekor miktarda yakalandı

25 Ekim 2024 08:37 - Güncelleme : 25 Ekim 2024 08:45

Bursa'da narkotik polisi nefes kesen bir operasyona imza attı. Düzenlenen iki ayrı operasyonda 86 bin ecstasy hap ve 14 kilogram metamfetamin ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 4 kişi tutuklanırken, ele geçirilen hap miktarının rekor olduğu açıklandı.

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Bursa​'da Narkotik polisi tarihi bir operasyon​ gerçekleştirdi. Polis bir aydır sürdürdüğü teknik ve fiziki takip sonucu Bursa'ya sokulmak istenen uyuşturucuları yakalayıp nefes kesen bir operasyona imza attı. 4 şüphelinin uyuşturucu​ ticareti yapacağı bilgisine ulaşan ekipler, şahısları teknik ve fiziki takibe aldı. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda sürdürülen operasyonda şüphelilerin ev ve araçları mercek altına alındı.

REKOR MİKTARDA YAKALANDI

Yapılan teknik takip sonucu operasyon için düğmeye basan Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri C.S., E.S., Ö.E. ve C.S. isimli şahısların iki ayrı araçla Bursa'ya geleceği bilgisine ulaştı. Narkotik köpeği Lizz'in de katıldığı operasyonda bir minibüs ve bir hafif ticari araçta yapılan aramada 28 kilo 600 gram (86 bin adet) uyuşturucu ecstasy hap ile 14 kilogram metamfetamin ele geçirildi.

BİNLERCE KİŞİYİ ZEHİRLENMEKTEN KURTARDILAR

Yapılan başarılı operasyon sonucu gözaltına alınan 4 şüpheli sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Narkotik köpeği Lizz de başarılı operasyon sonrası ele geçirilen uyuşturucuların başında poz vermeyi ihmal etmedi. Ele geçen uyuşturucu ile 60 bin kişinin, hap ile de 86 bin kişinin zehirlenmekten kurtarıldığı öğrenildi.