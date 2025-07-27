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 | Ali Osman Polat

Bursa’da orman yangınında maden ocağı patlamaları havadan görüntülendi

Bursa’nın Kestel ve Gürsu ilçeleri arasındaki ormanlık alanda çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle büyüdü. Karahıdır ve İğdir köyleri tahliye edilirken, maden ocağı ve elektrik tellerindeki patlamalar dronla saniye saniye kaydedildi.

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
27.07.2025
saat ikonu 01:33
|
GÜNCELLEME:
27.07.2025
saat ikonu 01:35

Yangın, ve arasındaki ormanlık alanda başlayarak hızla yayıldı. Rüzgarın etkisiyle alevler kontrol altına alınmakta zorlanırken, bölgedeki maden ocağı ve elektrik tellerinde meydana gelen patlamalar paniği artırdı. anları, dronla havadan net bir şekilde görüntülendi.

TÜM KÖYLER TEDBİR AMAÇLI BOŞALTILDI

Alevlerin Karahıdır ve İğdir köylerine yaklaşması üzerine, yetkililer kararı aldı. Köy sakinleri, BURULAŞ otobüsleriyle güvenli bölgelere taşındı. Büyükşehir Belediyesi, tahliye edilenler için Vakıf Bera Spor Kompleksi’ni konaklama merkezi olarak hazırladı.

KÖYLÜLER VE EKİPLER YANGIN İÇİN SEFERBER OLDU

Yangına çok sayıda itfaiye aracı, arazöz ve TOMA ile müdahale ediliyor. Vatandaşlar da söndürme çalışmalarına destek verirken, alevlerin karayoluna ulaşmasıyla Bursa-Ankara otobanı trafiğe kapatıldı.

GÖRÜNTÜLER YANGININ ŞİDDETİNİ GÖZLER ÖNÜNE SERDİ

Dronla çekilen görüntüler, yangının şiddetini ve patlamaların korkutucu anlarını gözler önüne serdi. Yetkililer, yangının çıkış nedeni ve patlamaların detaylarını araştırmak için inceleme başlattı.

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