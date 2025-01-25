Bursa'da oto galeride yangın: Araçlar küle döndü

Editör: Şule Altınel / Kaynak: Anadolu Ajansı

25 Ocak 2025 06:50 - Güncelleme : 25 Ocak 2025 06:50

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bir oto galerisine ait park alanında çıkıp başka bir iş yerine sıçrayan yangında, 13 araç hasar gördü.

Bursa​'nın Osmangazi​ ilçesine bağlı Altınova Mahallesi 2. Keman Sokağı'ndaki bir oto galerisine ait park alanında, henüz bilinmeyen bir nedenle yangın​ çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, araçlara, ardından oto galerinin arka tarafında bulunan oto tamircisi iş yerine sıçradı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alırken yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. 13 ARAÇ HASAR GÖRDÜ Yangında 10 araç tamamen yanarken, 3 araçta ise maddi zarar meydana geldi. Yapılan ilk incelemelerde sabotaj üzerinde durulduğu öğrenildi. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor. İlgili Haberler Konya'da çöken binayla ilgili 'kolanlar kesildi' iddiası! Bakan Yerlikaya açıkladı İstanbul'da hareketli saatler: Şişli’de restorana silahlı saldırı düzenlendi