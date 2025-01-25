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Bursa'da oto galeride yangın: Araçlar küle döndü

Editör: Şule Altınel / Kaynak: Anadolu Ajansı
25 Ocak 2025 06:50 - Güncelleme : 25 Ocak 2025 06:50
Bursa&#039;da oto galeride yangın: Araçlar küle döndü

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bir oto galerisine ait park alanında çıkıp başka bir iş yerine sıçrayan yangında, 13 araç hasar gördü.

Bursa​'nın Osmangazi​ ilçesine bağlı Altınova Mahallesi 2. Keman Sokağı'ndaki bir oto galerisine ait park alanında, henüz bilinmeyen bir nedenle yangın​ çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, araçlara, ardından oto galerinin arka tarafında bulunan oto tamircisi iş yerine sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alırken yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Bursa'da oto galerisinde yangın: Araçlar küle döndü - 1. Resim

13 ARAÇ HASAR GÖRDÜ

Yangında 10 araç tamamen yanarken, 3 araçta ise maddi zarar meydana geldi. Yapılan ilk incelemelerde sabotaj üzerinde durulduğu öğrenildi. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

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Kaynak: Anadolu Ajansı
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