Bursa'da otomobil, halk otobüsüne çarptı! 7 yaralı

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasında, özel halk otobüsü ile bir otomobil çarpıştı. Bilginler Caddesi'nde seyir halinde olan ve sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 16 NCY 72 plakalı otomobil, kırmızı ışıkta bekleyen Ç.K. yönetimindeki özel halk otobüsüne yandan çarptı.

7 KİŞİ YARALANDI

Çarpışmanın şiddetiyle her iki aracın sürücüsüyle birlikte otobüste yolculuk eden 5 kişi yaralandı. Olay yerine ihbar üzerine çok sayıda polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahaleleri kaza yerinde yapılan yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırıldı.

YARALILARIN DURUMU İYİ

Hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla olay yerinden kaldırılırken, polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.