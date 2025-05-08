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 | Sule Altinel

Bursa'da otomobil ile cip çarpıştı: 3 kişi can verdi, alkollü sürücü saklandı

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde lüks otomobil, karşı istikametten gelen cip ile çarpıştı. Otomobildeki 3 kişi kaza yerinde hayatını kaybetti. Alkollü olduğu belirlenen cipin sürücüsü ise çalıların arasında saklanırken bulundu.

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
08.05.2025
saat ikonu 05:34
|
GÜNCELLEME:
08.05.2025
saat ikonu 05:39

Bursa'nın Orhangazi ilçesine bağlı Dutluca Mahallesi yakınlarında saat 01.10 sıralarında korkunç bir kaza meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İznik’ten Orhangazi istikametine seyreden Ferhat Hoş (33) idaresindeki lüks otomobil ile karşı istikamette seyreden Y.S. (47) idaresindeki cip çarpıştı.

Savrulan araçlarda büyük hasar meydana geldi. Çarpışmanın şiddeti ile savrulan cip yoldan çıkıp zeytin ağaçlarına çarparak durabildi.

Bursa'da otomobil ile cip çarpıştı: 3 kişi can verdi, alkollü sürücü saklandı

OTOMOBİLDEKİ 3 KİŞİ CAN VERDİ

Ağır hasar alan lüks otomobilin içerisinde bulunan sürücü Ferhat Hoş, yanında yolcu olarak bulunan Mesut Hoş (27) ve enişteleri olduğu belirlenen Gürsel Hoş (41) olay yerinde hayatını kaybetti. Cip sürücüsü hafif yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Bursa'da otomobil ile cip çarpıştı: 3 kişi can verdi, alkollü sürücü saklandı

Kaza sonrasında olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sıkıştıkları araçta yaşamını yitirenler itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonrasında araçtan çıkarıldı.

Bursa'da otomobil ile cip çarpıştı: 3 kişi can verdi, alkollü sürücü saklandı

ALKOLLÜ SÜRÜCÜ SAKLANDI

Olay yerine gelen ekipler cip sürücüsünü araçta bulamadı. Kaza yerini terk ettiği düşünülen sürücü için çevrede arama yapıldı. 47 yaşındaki Y.S. yaklaşık yarım saat süren arama çalışmalarının sonunda kaza yerine yakın bir bölgede çalıların arasında saklanırken bulundu.

Bursa'da otomobil ile cip çarpıştı: 3 kişi can verdi, alkollü sürücü saklandı

Yaralı olduğu belirlenen Y.S. sağlık ekiplerinin ilk kontrolünden sonra ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesine götürüldü. Hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilen Y.S.’nin, 1.40 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Bursa'da otomobil ile cip çarpıştı: 3 kişi can verdi, alkollü sürücü saklandı

Kaza yerine gelen Orhangazi Cumhuriyet Savcısı ve olay yeri inceleme ekiplerinin incelemeleri tamamladıktan sonra cenazeler Orhangazi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili tahkikat sürüyor.

Bursa'da otomobil ile cip çarpıştı: 3 kişi can verdi, alkollü sürücü saklandı
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