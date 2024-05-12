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Bursa'da otomobili görmeyen motorcu bir anda çarptı

Editör: Banu İriç / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
12 May 2024 04:57 - Güncelleme : 12 May 2024 05:07

Bursa'da İzmir yolu üzerinde motosiklet sürücüsü otomobili fark etmeyince bir anda arkadan çarptı.

Bursa'da 03:00 sıralarında merkez Nilüfer ilçesi İzmir Yolu üzerinde meydana gelen kazada Ediz Ü. motosikleti ile seyir halindeyken, Ferhat S. idaresindeki 46 AFA 988 plakalı otomobili görmeyerek arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen motosiklet sürücüsü Ediz Ü. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahale sonrasında Bursa Uludağ Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bursa'da otomobili görmeyen motorcu bir anda çarptı - 1. Resim
Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Bursa'da otomobili görmeyen motorcu bir anda çarptı - 2. Resim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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