Bursa'da otomobili görmeyen motorcu bir anda çarptı

12 May 2024 04:57 - Güncelleme : 12 May 2024 05:07

Bursa'da 03:00 sıralarında merkez Nilüfer ilçesi İzmir Yolu üzerinde meydana gelen kazada Ediz Ü. motosikleti ile seyir halindeyken, Ferhat S. idaresindeki 46 AFA 988 plakalı otomobili görmeyerek arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen motosiklet sürücüsü Ediz Ü. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahale sonrasında Bursa Uludağ Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.



Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.