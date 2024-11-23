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Bursa'da park halindeki midibüsü alev alev yandı!

Editör: Mutluhan Yıldız / Kaynak: tgrthaber.com
23 Kasım 2024 00:28 - Güncelleme : 23 Kasım 2024 00:32

Bursa'da park halinde bulunan belediye midibüsünde yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın sonucu midibüs kullanılamaz hale geldi.

Bursa​'da Osmangazi​ ilçesindeki bir alışveriş merkezinin açık otoparkında yangın​ paniği yaşandı. Edinilen bilgilere göre, belediye midibüsü sefer sonrası otoparka park edildi. Ancak bir süre sonra, henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı araç alev aldı.

Bursa'da park halindeki midibüsü alev alev yandı! - 1. Resim

MİDİBÜS TAMAMEN YANDI!

Olayı fark eden çevredeki vatandaşlar durumu hemen polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Rüzgarın etkisiyle hızla büyüyen yangına itfaiye ekipleri kısa sürede müdahale etti. Yangın kontrol altına alınarak söndürülse de midibüs yanarak kullanılamaz hale geldi.

Bursa'da park halindeki midibüsü alev alev yandı! - 2. Resim

Geriye sadece bir demir yığını kalan midibüsün yanma anları çevredeki kameralar tarafından kaydedildi. Yangının çıkış nedeni ile ilgili araştırmalar devam ediyor.

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Kaynak: tgrthaber.com
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