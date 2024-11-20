Bursa'da 'pes' dedirten olay! Navigasyonla evi buldu, çaldığı parayla araba alıp alem yaptı

20 Kasım 2024 09:33 - Güncelleme : 20 Kasım 2024 09:41

Bursa'da "bu kadar da olmaz" dedirten bir hırsızlık olayı yaşandı. Hırsız daha önce keşif yaptığı evi bulamayınca navigasyonla evi aradı. Hırsızlık için girdiği evden 1.5 milyon lira tutarında döviz çalan şüpheli, o parayla aynı gün araç alıp Bursa'dan Sakarya'ya alem yapmak için gitti.

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Pes dedirten olay Bursa​'da meydana geldi. Bir aile apartmanında yüklü miktarda döviz olduğunu öğrenen 28 yaşındaki Oğuzhan K. adresi hatırlayamayınca navigasyondan açıp, tek tek kapı numaralarını kontrol etti. Bir süre böyle devam eden şüpheli apartmanı bulunca, etrafı kolaçan edip içeri girdi.

41 BİN DOLARI ÇALIP ORTADAN KAYBOLDU

Evde kimsenin olmadığı fark eden şüpheli 41 bin dolar parayı alıp soğukkanlı hareketlerle evden ayrıldı. Eve geldiğinde parasının yerinde olmadığını fark eden mağdur kişi hemen 112 ekiplerinden yardım istedi.

ÇALDIĞI PARAYLA ARAÇ ALIP ALEM YAPTI

İhbar üzerine olay yerine gelen polis çevrede detaylı inceleme yaptı. Kamera görüntülerini izleyen ekipler şüphelinin 23 suç dosyası bulunan Oğuzhan K. olduğunu tespit etti. Kendisini adım adım takip eden polis, Oğuzhan K.'nın aynı gün araç alıp Sakarya'ya gezmeye gittiğini öğrenince harekete geçti. Sakarya'da kendisini polisin karşıladığını gören şüpheli, gözünü emniyette açtı. İfadesi alınan şüpheli, sevk edildiği mahkemece tutuklandı.