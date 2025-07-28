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 | Ali Osman Polat

Bursa'da pet şişelerle alevlere karşı mücadele

Orhaneli ve Harmancık arasında gece saatlerinde alevlenen orman yangını, ulaşılması zor alanlarda ekipleri zorluyor. Su tankerlerinin giremediği bölgelerde pet şişelerle su taşıyan ekipler, alevlere karşı destansı bir mücadele veriyor.

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Bursa'da pet şişelerle alevlere karşı mücadele
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
28.07.2025
saat ikonu 02:21
|
GÜNCELLEME:
28.07.2025
saat ikonu 02:21

’nın ve Harmancık ilçeleri arasında başlayan , gece saatlerinde etkisini artırarak geniş bir alana yayıldı. Havanın kararmasıyla alevlerin kırmızı-turuncu dansı, yangının ciddiyetini gözler önüne serdi. Yangın, ormanlık alanları tehdit ederken, ekiplerin mücadelesi gece boyunca hız kesmedi.

Bursa'da pet şişelerle alevlere karşı mücadele

ULAŞILMAZ NOKTALARDA ZORLU MÜCADELE

Yangına müdahale eden ekipler, dört koldan alevlerle savaşıyor. Ancak su tankerlerinin giremediği sarp ve engebeli bölgelerde işler daha da zorlaştı. Ekipler, bu alanlara pet şişelerle su taşıyarak yangını söndürmeye çalışıyor. Cansiperane çalışan ekiplerin bu çabası, görenlerin yüreğini ısıttı.

Bursa'da pet şişelerle alevlere karşı mücadele

EKİPLER GECE GÜNDÜZ SAHADA ÇALIŞIYOR

Yangınla mücadelede karadan ve havadan yoğun bir çaba sarf ediliyor. , orman ekipleri ve , alevlerin daha fazla yayılmasını önlemek için gece gündüz demeden çalışıyor. Bölgedeki köyler tahliye edilirken, ekiplerin kararlı mücadelesi umut veriyor.

Bursa'da pet şişelerle alevlere karşı mücadele

HALK DAYANIŞMA İÇİNDE YANGINLA MÜCADELE EDİYOR

Yangının yayıldığı bölgelerde yaşayan vatandaşlar, ekiplere destek olmak için elinden geleni yapıyor. Pet şişelerle su taşıyan ekiplere yardım eden mahalleli, alevlere karşı omuz omuza bir mücadele sergiliyor. Yetkililer, yangının kontrol altına alınması için tüm imkanların seferber edildiğini bildirdi.

ETİKETLER
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#Yangın Müdahale
#Harmancık
#Gündem
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