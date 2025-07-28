Bursa'da pet şişelerle alevlere karşı mücadele

Bursa’nın Orhaneli ve Harmancık ilçeleri arasında başlayan orman yangını, gece saatlerinde etkisini artırarak geniş bir alana yayıldı. Havanın kararmasıyla alevlerin kırmızı-turuncu dansı, yangının ciddiyetini gözler önüne serdi. Yangın, ormanlık alanları tehdit ederken, ekiplerin mücadelesi gece boyunca hız kesmedi.

ULAŞILMAZ NOKTALARDA ZORLU MÜCADELE

Yangına müdahale eden ekipler, dört koldan alevlerle savaşıyor. Ancak su tankerlerinin giremediği sarp ve engebeli bölgelerde işler daha da zorlaştı. Ekipler, bu alanlara pet şişelerle su taşıyarak yangını söndürmeye çalışıyor. Cansiperane çalışan ekiplerin bu çabası, görenlerin yüreğini ısıttı.

EKİPLER GECE GÜNDÜZ SAHADA ÇALIŞIYOR

Yangınla mücadelede karadan ve havadan yoğun bir çaba sarf ediliyor. İtfaiye, orman ekipleri ve gönüllüler, alevlerin daha fazla yayılmasını önlemek için gece gündüz demeden çalışıyor. Bölgedeki köyler tahliye edilirken, ekiplerin kararlı mücadelesi umut veriyor.

HALK DAYANIŞMA İÇİNDE YANGINLA MÜCADELE EDİYOR

Yangının yayıldığı bölgelerde yaşayan vatandaşlar, ekiplere destek olmak için elinden geleni yapıyor. Pet şişelerle su taşıyan ekiplere yardım eden mahalleli, alevlere karşı omuz omuza bir mücadele sergiliyor. Yetkililer, yangının kontrol altına alınması için tüm imkanların seferber edildiğini bildirdi.