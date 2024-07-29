Tgrt Haber
Haberler>Gündem>Bursa'da polisi alarma geçiren olay! Kaçtı, kazaya karıştı, çalıların arasında yakayı ele verdi

Bursa'da polisi alarma geçiren olay! Kaçtı, kazaya karıştı, çalıların arasında yakayı ele verdi

Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
29 Temmuz 2024 09:40 - Güncelleme : 29 Temmuz 2024 09:41
Bursa&#039;da polisi alarma geçiren olay! Kaçtı, kazaya karıştı, çalıların arasında yakayı ele verdi

Bursa'da polisin 'dur' ikazına uymayan sürücü hareket anlar yaşanmasına neden oldu. Kilometrelerce kaçtı, kazaya karıştı ona rağmen durmak bilmedi. En sonunda saklandığı çalılık alanda yakayı ele verdi.

Polisi alarma geçiren olay Bursa'da meydana geldi. Polis ekiplerinin ‘dur' ikazına uymayan otomobil sürücüsü, ortalığı birbirine kattı.

POLİSİN 'DUR' İKAZINA UYMAYIP KAÇTI

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde şüpheli hareketlerde bulunan otomobil sürücüsü Mesut K.'ya polis ekipleri ‘dur' ikazında bulundu.

Bursa'da polisi alarma geçiren olay! Kaçtı, kazaya karıştı, çalıların arasında yakayı ele verdi - 1. Resim

Yapılan ikazlara uymak yerine gaza basıp polisi peşine takan sürücü yaklaşık 10 kilometrelik kovalamaca sonucu Osmangazi ilçesi 11 Eylül Bulvarı üzerinde ters yöne girip kaza yaptı.

YAYA OLARAK KAÇMAYA DEVAM ETTİ

Demirtaş eski çöplük kavşağında bu kez de araçtan inip yaya olarak kaçan şüpheli, yol kenarındaki çalılık alanda polisin ısrarlı takibi sonrası yakalandı.

Bursa'da polisi alarma geçiren olay! Kaçtı, kazaya karıştı, çalıların arasında yakayı ele verdi - 2. Resim

ARAÇ İÇİNDE TABANCA ELE GEÇİRİLDİ

Bu arada araçta ruhsatsız bir adet tabanca bulunurken, sürücüye 60 bin lira idari ceza kesildi. Kaçan sürücü gözaltına alınırken, kaza yapan aracın içine binip bir şeyler arayan başka bir kişi de polisin dikkatini çekti. Bu kişi de şüpheli hareketleri sebebiyle gözaltına alındı.

İlgili Haberler

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...