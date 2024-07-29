Bursa'da polisi alarma geçiren olay! Kaçtı, kazaya karıştı, çalıların arasında yakayı ele verdi

29 Temmuz 2024 09:40 - Güncelleme : 29 Temmuz 2024 09:41

Erzincan’da feci kaza! Ölü ve yaralı var

Erzincan’da feci kaza! Ölü ve yaralı var

Polisi alarma geçiren olay Bursa'da meydana geldi. Polis ekiplerinin ‘dur' ikazına uymayan otomobil sürücüsü, ortalığı birbirine kattı.

POLİSİN 'DUR' İKAZINA UYMAYIP KAÇTI

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde şüpheli hareketlerde bulunan otomobil sürücüsü Mesut K.'ya polis ekipleri ‘dur' ikazında bulundu.

Yapılan ikazlara uymak yerine gaza basıp polisi peşine takan sürücü yaklaşık 10 kilometrelik kovalamaca sonucu Osmangazi ilçesi 11 Eylül Bulvarı üzerinde ters yöne girip kaza yaptı.

YAYA OLARAK KAÇMAYA DEVAM ETTİ

Demirtaş eski çöplük kavşağında bu kez de araçtan inip yaya olarak kaçan şüpheli, yol kenarındaki çalılık alanda polisin ısrarlı takibi sonrası yakalandı.

ARAÇ İÇİNDE TABANCA ELE GEÇİRİLDİ

Bu arada araçta ruhsatsız bir adet tabanca bulunurken, sürücüye 60 bin lira idari ceza kesildi. Kaçan sürücü gözaltına alınırken, kaza yapan aracın içine binip bir şeyler arayan başka bir kişi de polisin dikkatini çekti. Bu kişi de şüpheli hareketleri sebebiyle gözaltına alındı.