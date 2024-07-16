Bursa'da polisi canından bezdirdi! Ne ‘dur' ikazına ne uyarı ateşine aldırış etti! Geri vitese takıp böyle kaçtı
Bursa’da bir sürücü polis ekiplerine zor anlar yaşattı. Alkollü sürücü denetimine takılan bir adam, polisin defalarca yaptığı ‘dur’ ikazına uymayıp uygulama noktasından geri vitese takıp kaçmaya çalıştı. Ekipler bu kez de ters yönden kaçmaya çalışan şüpheliyi durdurmak için havaya uyarı ateşi açtı. Buna da aldırış etmeyen sürücü yakalandı, savunması 'pes' dedirtti.
Osmangazi ilçesindeki denetim noktasında ilginç bir kovalamaca yaşandı.
Trafik polisleri, alkollü direksiyon başına geçip trafiği tehlikeye sokan sürücülere geçit vermedi.
Ekiplerin uygulama noktasına takılan ve alkollü olmadığı belirlenen bir sürücü, polisin ‘dur’ ihtarına uymayıp kaçmaya çalıştı.
EKİPLER PEŞİNE DÜŞTÜ
Fakat ön tarafta da trafik ekiplerini gören kişi bu kez de ters yöne girip geri manevra yaparak kaçmak istedi.
Polisin defalarca yaptığı ‘dur’ ikazlarına rağmen ilerleyen sürücü, önce havaya açılan uyarı ateşine de aldırış etmedi.
Son çare olarak lastiğe kontrollü şekilde ateş eden polis, ters yönde kaçan şüphelinin peşine düştü.
Yakın çevredeki bir ara sokakta aracı park halinde bulan ekipler, sürücünün yaya olarak kaçtığını tespit etti.
TRAFİKTEN MENEDİLDİ
Polis ekiplerince, ters yönde ilerleyip kaçarken defalarca drift atan sürücüye yaklaşık 100 bin lira idari ceza uygulanırken, araç ise trafikten men edildi.
O anlar kameraya anbean yansıdı.
Bir süre sonra polis ekiplerine kendisi teslim olan sürücünün iddiası ise herkesi şaşkına uğrattı.
24 yaşındaki A.O. isimli sürücü, “Yanımda kız arkadaşım vardı. Panik yapmasından dolayı kaçtım” dedi.