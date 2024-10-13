Bursa'da sağanak hayatı felç etti: Tarihi çarşının içi şelaleye döndü

13 Ekim 2024 14:10 - Güncelleme : 13 Ekim 2024 14:12

Bursa'da etkili olan sağanak yağış hayatı felç etti. Sağanak sonrası tarihi kapalı çarşının çatısı adeta delindi. Yağmur suları şelale gibi çarşının içine aktı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün günler öncesinden uyardığı sağanak yağış​ dün birçok ilde etkili oldu. Dün gece saatlerinde Bursa​'yı da şiddetli yağmur ve dolu vurdu. Sağanak yağış hayatı felç ederken tarihi kapalı çarşıdaki havlucuların çatısından akan yağmur suları şelale oluşturdu.

ALT GEÇİTTE MAHSUR KALDILAR

Halk otobüsünde sürücü ve yolcular arasında sel​ sularında gidip gitmeme konusunda tartışma çıktı. Alt geçit ve sokaklarda oluşan su birikintilerinde mahsur kalanlar itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Seyir halindeki otomobilin lastiği sel sularında çıkarken, sürücü yoluna devam etti.