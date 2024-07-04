Bursa'da sağanak yağış hayatı felç etti! Metroyu su bastı yollar göle döndü
Marmara Bölgesi'nde etkili olan sağanak, Bursa'da da yaşamı olumsuz etkiledi. Aniden bastıran gök gürültülü sağanak, kent genelinde etkili oldu. Meteoroloji yetkilileri, metrekareye ortalama 10 kilogram yağışın düştüğü Bursa'da, 30 dakikada 100'den fazla şimşek görüldüğünü belirtti. Yollarda bir kişi kendisini suya bırakıp yüzmeye çalıştı.
Meteoroloji ve AKOM'un Marmara Bölgesi için yaptığı art arda yaptığı uyarıların ardından Bursa'da şiddetli yağış başladı. Önce şehrin doğusundaki sağanak yağış batısına geçtiğinde trafikte zor anlar yaşandı.
ARAÇLAR YOLLARDA KALDI
İzmir Yolu, Mudanya Yolu, İstanbul ve Ankara yolunda trafikte araçlar sel sularıyla tıkanan yollarda zor anlar yaşadılar.
Rögarlar su tahliyesinde yeterli olmayınca ana yollar göle döndü.
Özellikle İzmir yolunda bazı araçlar yollarda kaldı.
METROYU SU BASTI
Trafik polisleri ise yolda kalan araçları iterek yol dışı yapmak mecburiyetinde kaldı.
Bu arada birçok ev, dükkan ve fabrika da yağışlardan nasibini aldı.
Bursaray hattı da şelaleye dönünce yolcular metro içinde güç anlar yaşadılar.
DOLU TARIM ARAZİLERİNİ VURDU
Sağanak sonrası şimşek çakması da vatandaşları korkuttu.
Dolu yağışı sebebiyle bazı tarım alanlarında zarar oluştu. Kent merkezinden geçen bazı dereler ise yoğun yağıştan nasibini aldı.
Çok sayıda araç da maddi hasarlı kazaya karıştı.
Öte yandan kent genelinde itfaiye, Buski ve AFAD ekipleri mağdur vatandaşların yardımına koştular. Belediyeler de vatandaşlara yardım elini uzattılar.