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Bursa'da sağanak yağış hayatı felç etti! Metroyu su bastı yollar göle döndü

Editör: Merve Yaz / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
04 Temmuz 2024 17:32 - Güncelleme : 04 Temmuz 2024 17:41

Marmara Bölgesi'nde etkili olan sağanak, Bursa'da da yaşamı olumsuz etkiledi. Aniden bastıran gök gürültülü sağanak, kent genelinde etkili oldu. Meteoroloji yetkilileri, metrekareye ortalama 10 kilogram yağışın düştüğü Bursa'da, 30 dakikada 100'den fazla şimşek görüldüğünü belirtti. Yollarda bir kişi kendisini suya bırakıp yüzmeye çalıştı.

Meteoroloji ve AKOM'un Marmara Bölgesi için yaptığı art arda yaptığı uyarıların ardından Bursa'da  şiddetli yağış başladı. Önce şehrin doğusundaki sağanak yağış batısına geçtiğinde trafikte zor anlar yaşandı.

Bursa'da sağanak yağış hayatı felç etti! Metroyu su bastı yollar göle döndü - 1. Resim

Bursa'da sağanak yağış hayatı felç etti! Metroyu su bastı yollar göle döndü - 2. Resim

ARAÇLAR YOLLARDA KALDI 

İzmir Yolu, Mudanya Yolu, İstanbul ve Ankara yolunda trafikte araçlar sel sularıyla tıkanan yollarda zor anlar yaşadılar.

Rögarlar su tahliyesinde yeterli olmayınca ana yollar göle döndü.

Özellikle İzmir yolunda bazı araçlar yollarda kaldı.

Bursa'da sağanak yağış hayatı felç etti! Metroyu su bastı yollar göle döndü - 3. Resim

METROYU SU BASTI

Trafik polisleri ise yolda kalan araçları iterek yol dışı yapmak mecburiyetinde kaldı.

Bu arada birçok ev, dükkan ve fabrika da yağışlardan nasibini aldı.

Bursaray hattı da şelaleye dönünce yolcular metro içinde güç anlar yaşadılar.

Bursa'da sağanak yağış hayatı felç etti! Metroyu su bastı yollar göle döndü - 4. Resim

DOLU TARIM ARAZİLERİNİ VURDU

Sağanak sonrası şimşek çakması da vatandaşları korkuttu.

Dolu yağışı sebebiyle bazı tarım alanlarında zarar oluştu. Kent merkezinden geçen bazı dereler ise yoğun yağıştan nasibini aldı.

Çok sayıda araç da maddi hasarlı kazaya karıştı.

Bursa'da sağanak yağış hayatı felç etti! Metroyu su bastı yollar göle döndü - 5. Resim


Öte yandan kent genelinde itfaiye, Buski ve AFAD ekipleri mağdur vatandaşların yardımına koştular.  Belediyeler de vatandaşlara yardım elini uzattılar.

Bursa'da sağanak yağış hayatı felç etti! Metroyu su bastı yollar göle döndü - 6. Resim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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